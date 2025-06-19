Українець одним реченням зруйнував міф про "велич" Росії

Ім’я Роман стало символом спротиву, мужності й приниження Росії. Це сталось на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Телеграф" розповість, чому це імʼя може дратувати жителів РФ. Розібратися у цьому нам допоміг штучний інтелект, який пояснив, чому імʼя стало тригером.

Варто зазначити, що саме Роман Грибов, український морський піхотинець, 24 лютого 2022 року першим відповів російському військовому кораблю фразою, яка стала легендарною:

"Русскій воєнний корабль, іді н**уй."

Ці слова пролунали з острова Зміїний, коли російський крейсер "Москва" вимагав капітуляції українського гарнізону. Замість покори — прозвучала коротка, але гідна відповідь. Саме Роман її сказав — і вона облетіла весь світ. Це стало символом незламності українців.

Ім'я Роман має латинське походження і означає "римлянин" або "той, хто належить до Риму". Це ім’я символізує силу, гідність і незалежність. В історії його носили князі та святі.

Символ глобального спротиву

Фраза миттєво стала мемом, слоганом, з’явилася на постерах, футболках, графіті в багатьох країнах. В Україні ж її увічнили на офіційній поштовій марці, яку випустила "Укрпошта". Черги за нею стояли кілометрові.

Марка "Укрпошти"

Це принизило росіян сильніше, ніж будь-який ракетний удар — образ "вєлікой і нєпобєдімой" армії в одну мить розлетівся на шматки.

Чому це дратує росіян

Нейромережа пише, що російська імперська свідомість, побудована на страху, підпорядкуванні й "авторитеті сили", не терпить відкритого спротиву. Особливо, коли хтось із презирством і гідністю одночасно говорить щось подібне.

А ще й так, що весь світ аплодує, а "Москва" — символ флоту РФ — пізніше тоне. І ось цей голос спротиву — голос Романа.

Тому ім’я Роман — це нагадування про момент, коли російська армія втратила лице, а український солдат став героєм.

Символ незламності

Роман Грибов вижив, повернувся з полону, і був нагороджений. Його фраза — тепер в мистецтві, у серцях мільйонів.

І коли росіянин чує ім’я Роман — можливо, в нього сіпається око не через саме ім’я, а через те, що один українець одним реченням зруйнував міф про "велич" Росії.

Раніше "Телеграф" писав, яким чоловічим іменем росіяни ніколи не назвуть синів.