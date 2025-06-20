Не використовуйте гербіциди проти пирію — отруїте землю на роки. Чим можна замінити

Зазвичай для цього використовують хімію, але вона негативно впливає на ґрунт

Вивести пирій з ділянки не так просто, цей багаторічний злаковий бур'ян з потужною кореневою системою швидко розповсюджується. Рослина має довгі повзучі кореневища, з яких виростають нові й нові пагони.

У Facebook-групі "Затятий дачник", попросили поради, як позбутися пирію. Багато хто радив обробляти бур'ян гербіцидами, але цей спосіб має недолік. Гербіциди на основі гліфосату (Раундап, Ураган), дійсно ефективно борються з пирієм, але річ у тім, що вони також шкодять ґрунту.

Негативний вплив на мікрофлору

пригнічують корисні бактерії та гриби, що беруть участь у розкладанні органіки

порушують природний баланс ґрунтової екосистеми

знижують активність ферментів у ґрунті

Крім того, активні речовини гербіцидів мають властивість накопичуватися в ґрунті та можуть шкодити культурам. Також вони погіршують водопроникність та повітропроникність землі. Подібні препарати радять використовувати лише точково та чергувати з органічними методами.

Для ділянки, де ростуть овочі гербіциди — не найкращий вибір. Тому люди шукають природні способи вивести пирій. Зокрема це регулярне перекопування з ретельним вибиранням всіх кореневищ навіть найдрібніших шматочків, але цей спосіб вимагає дуже багато зусиль та підходить не всім.

Пирій має розгалужену кореневу систему

Жито — один з найефективніших природних методів боротьби з пирієм

Городники порадили боротися з пирієм за допомогою жита — це не лише допоможе знищити надокучливий бур'ян, але й має низку переваг. Жито покращує структуру ґрунту та збагачує його органічними речовинами.

Жито виділяє природні гербіциди через кореневу систему. Крім того, ця злакова культура створює щільний покрив, що затіняє пирій, додатково вбиваючи його.

Як вивести пирій за допомогою жита

Є два варіанти — озиме та ярове жито. Озиме підготує ділянку до весняного використання. Метод не швидкий, але органічний та надійний.

озиме жито висівають в серпні-вересні після збирання основних культур

висівають в серпні-вересні після збирання основних культур норма висіву: 3-4 кг на сотку (густіше за звичайне)

навесні перекопувати або закосити до колосіння

Після перекопування жита висаджують основні культури. За 2-3 роки значно зменшує кількість пирію. Метод екологічно чистий і одночасно покращує родючість ґрунту.

Ярове жито висівають у березні-квітні. Густий посів не дає пирію прорости.Скошувати жито потрібно до цвітіння, 2-3 рази за сезон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо перець після висадки зупинився в рості. Є кілька причин та способів допомогти кущам.