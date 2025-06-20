Салат — не лише для вас. Чому не варто їсти зелень прямо на городі

На грядці можна побачити неприємний сюрприз

Літній город багатий на свіжу зелень — хрумкий салат, ароматний кріп, ніжну петрушку. Багато хто не чекає, поки все це опиниться на тарілці, а зриває листок просто з грядки. Але така звичка може обернутися серйозними наслідками.

"Телеграф" розповість, чому не варто їсти овочі з городу. Ви будете здивовані.

На листі салату часто живуть слимаки — невидимі на перший погляд, особливо після дощу або в тіні. Разом із ними на зелені залишаються сліди слизу, яйця паразитів і мікроби, які можуть викликати отруєння чи інфекційні захворювання.

І це не перебільшення. Як нещодавно повідомляв "Телеграф", Вінниччину буквально атакують слимаки — городники скаржаться, що молюски знищують врожай і поїдають усе на своєму шляху. Під загрозою — не лише овочі, а й уся зелень.

Зелень, що росте на відкритому ґрунті, також піддається впливу пилу, ґрунтових бактерій та комах. Їсти її немитою — означає ризикувати.

Навіть найчистіший на вигляд листок — не гарантія безпеки. Зеленню на городі ласують не тільки люди. Тому варто завжди мити овочі та фрукти, навіть якщо ви впевнені, що вони росли на вашому городі і є екологічно чистими.

Раніше "Телеграф" писав, чому не варто купувати кавуни у червні.