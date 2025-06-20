Шахраї з-за кордону зняли велику суму з карти: в Приватбанку пояснили, що робити

Розгляд скарги може зайняти кілька місяців, але шанси повернути кошти є

Ситуація, коли з банківського рахунку гроші зникають через шахрайство — не нова. Однак іноді можна виправити ситуацію.

Користувачка Юлія поскаржилась ПриватБанку, що з карти її матері зняли 85 тисяч гривень. Транзакція була з-за кордону. Вона поставила питання — чому це проблеми тільки її мами та чому не спрацювала служба безпеки.

У банку наголосили — оплата в інтернеті можлива тільки при наявності даних карти, окрім номера це СVV код і термін дії. Отримати їх шахраї могли різним чином, не тільки через необережність власника, а й з провини недобросовісних охоронців в магазинах чи ненадійних сайтів.

Якщо при здійсненні операції не вводився код, який надсилають на номер телефону, можна оскаржити подібну транзакцію із високим шансом повернення коштів, стверджують в банку. Та справа це не швидка. "За зверненням до підтримки банку можуть бути сформовані запити на оскарження операцій в міжнародній платіжній системі. Розгляд подібних справ строго регламентовано правилами платіжних систем і може зайняти від 45 до 120 днів", — йдеться у відповіді ПриватБанку.

ПриватБанк реагує на ситуацію з шахрайством

В банку нагадали, що не можна передавати дані карти, паролі тощо нікому, навіть співробітникам банку. Не можна залишати картки без нагляду чи записувати паролі. Банк не дзвонитиме зі сторонніх номерів та не питатиме дані. Для безпеки варто встановити двоетапну перевірку, використовувати складні паролі, антивіруси тощо. Проводити фінансові операції при використанні публічного Wi-Fi також не рекомендується, краще використати мобільний інтернет.

Раніше "Телеграф" розповідав про популярну схему шахрайства, коли людям пропонують винагороду за використання їхніх карток та рахунків. Це прямий шлях не тільки до втрати коштів, а й до кримінальної відповідальності.