Не проґавте можливість побачити "невловиму планету": в який день її буде видно неозброєним оком

Ця планета ховається в променях Сонця, тому побачити її не так просто

У червні українці зможуть побачити рідкісне астрономічне явище — Меркурій буде видно ввечері без телескопа. Особливо добре планету можна буде спостерігати 27 червня, коли вона з’явиться поруч із Місяцем.

За даними астрономічних сервісів, Меркурій буде видимий у період із 21 по 30 червня низько над західним горизонтом — приблизно через 30–45 хвилин після заходу Сонця. Найкращі умови для спостереження будуть 27 червня: тоді Меркурій досягне магнітуди 0.0 і буде найяскравішим. Планета з’явиться поблизу серпика Місяця — це полегшить її пошук у вечірньому небі.

У перші дні періоду (21–23 червня) Меркурій буде тьмяним і непомітним неозброєним оком, тому знадобиться бінокль. А вже з 24 червня його поступово стане видно краще.

Особливо сприятливі умови для спостережень — у місцевостях із темним небом, відкритим горизонтом на заході та мінімальним світловим забрудненням, наприклад, у сільській місцевості або природних парках.

Меркурій — найближча до Сонця планета — зазвичай важкодоступний для спостереження, тож подібні періоди видимості трапляються нечасто. Цьогорічне червневе вікно стане однією з найкращих можливостей побачити планету у вечірньому небі без спеціального обладнання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після тривалого періоду магнітної бурі, який офіційно завершився в середу, 18 червня, Земля перейшла до фазу геомагнітного спокою. Проте цей "штиль" триватиме недовго.