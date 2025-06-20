Чому в СРСР стіни у підʼїзді фарбували у два кольори? Такі можна побачити й досі (фото)

"Телеграф" покаже, як зараз виглядають підʼїзди у старих хрущовках

Жителі старих багатоповерхівок напевно помічали, що стіни під'їздів фарбують у два кольори: темний низ і світлий верх. Цей візуальний прийом широко використовувався в СРСР і продовжує зустрічатися в пострадянських країнах та навіть "Україні".

"Телеграф" розібрався, чому під'їзди фарбували наполовину і звідки виникла ця традиція. Ми покажемо фото, як зараз виглядають старі будинки.

Чому під'їзди фарбують у два кольори

Однією з причин такого підходу вважається економічна доцільність. Чому в СРСР фарбували стіни фарбою на половину? Темні відтінки, які використовували для нижньої частини стін, були стійкішими до бруду і пошкоджень, пише Обозреватель.

Під'їзди завжди були місцями підвищеної прохідності, тому нижня частина стін часто бруднилася від взуття, сумок та інших предметів. Темна фарба давала змогу приховати забруднення, а також її було простіше оновити.

Чому стіни в під'їздах фарбували в зелений колір

Відповідь на це питання також пов'язана з доступністю матеріалів. У СРСР виробляли велику кількість фарби для потреб армії та залізничного транспорту.

Зелена і синя фарби активно використовувалися для військової техніки, пасажирських вагонів і автомобілів. Їхні надлишки, що залишилися, були доступні на внутрішньому ринку і використовувалися для побутових потреб, зокрема для фарбування стін у під'їздах, кухнях і санвузлах.

На прикладі одного з будинку "Телеграф" покаже, як зараз виглядають підʼїзди у старих хрущовках.

Підʼїзд фарбували наполовину

Сині стіни у підʼїзді

Сходи у підʼїзді

Практичний бік фарбування

Фарбувати стіни наполовину було не тільки економічно, а й зручно. Традиція використовувати два кольори також допомагала візуально розширити простір у тісних під'їздах. Крім того, після Другої Світової війни в СРСР накопичилася велика кількість фарби зеленого і синього кольорів.

Ці кольори стали своєрідним символом економічності та практичності. Їх використовували для фарбування не тільки під'їздів, а й інших громадських місць, як-от школи та лікарні.

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