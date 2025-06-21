Ви їсте їх щодня: які популярні овочі можуть вас отруїти

Від деяких із них краще відмовитись

Одними із найулюбленіших овочів українців є помідори, баклажани, картопля, болгарський перець. Все це представники сімейства пасльонових. Мало хто знає, що вони містять небезпечні алкалоїди.

Як правильно вибирати та вживати в їжу томати та картоплю, дієтолог Олег Швець розповів у Facebook.

"Пасльонові відрізняються тим, що містять певну кількість алкалоїдів. Це складні органічні азотовмісні сполуки, що мають високу біологічну активність і здатні фізіологічно впливати на організм", — написав він.

У пасльонових міститься алкалоїд соланін, який є природним інсектицидом. Тож наскільки небезпечно вживати в їжу пасльонові?

Які помідори краще їсти?

"Зазвичай пасльонові містять незначну кількість алкалоїдів. Помідори містять більше алкалоїдів у стеблі та лозі, ніж у плодах. У міру дозрівання томатів кількість алкалоїдів у плодах зменшується", — йдеться у публікації.

Тому не слід їсти зелені помідори. Щоб не нашкодити собі, краще вживати повністю зрілі помідори, в яких міститься мінімум соланіну.

А що з картоплею?

Коли картопля збирається проростати, вона зеленіє і стає гіркою. Щоб уникати цього якомога довше, її необхідно зберігати в холодному місці. Позеленіння та зміна смаку – ознаки високого рівня соланіну. Такі коренеплоди не можна їсти в жодному разі.

Що стосується не пророслої звичайної картоплі, купленої влітку, восени або взимку, в ній алкалоїдів набагато менше і більша частина з них знаходиться в шкірці. Зняття шкіри з картоплі перед приготуванням видаляє до 70% цих речовин. А запікання картоплі в духовці знижує вміст алкалоїдів більше, ніж варіння чи приготування на пару.

Насамкінець дієтолог розповів, що з пасльонових можна приготувати багато смачних страв, наприклад, борщ, різноманітні соуси сальсу, фарширований болгарський перець, ікру з баклажанів.

Окрім потенційно небезпечних речовин, вони також містять вітаміни А та С. Усього один болгарський перець дає людині денну норму вітаміну С.

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