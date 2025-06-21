Огірки будуть гіркими, якщо не звернути увагу на ці моменти

Через стресові умови огірки починають гірчити сильніше

Огірки вирощують практично всі городники, проте інколи вони бувають з неприємним "сюрпризом" — гіркотою. Є кілька секретів, як позбутися гіркоти в огірках при вирощуванні.

Чому огірки гірчать

Гіркоту огірків викликає речовина під назвою кукурбітацин, яка природно присутня в рослинах родини гарбузових. Ці сполуки зазвичай концентруються в шкірці та стеблових частинах плода. Проте несприятливі умови призводять до надмірної концентрації кукурбітацину й огірок стає гірким.

Правильний догляд зробить огірки смачними

Що підвищує гіркоту огірків

Гіркий смак в огірках стає більш вираженим, коли рослини зазнають стресу. Він може бути викликаний нерегулярним поливом, або посухою, різкими перепадами температури чи надмірною спекою. Також огірки можуть ставати гіркими через недостатню кількість поживних речовин у ґрунті.

Як позбутися гіркоти в огірках при вирощуванні

Насамперед треба подбати про захист рослин від різких перепадів температури . При потребі грядки з огірками треба захищати від спеки та холоду.

. При потребі грядки з огірками треба захищати від спеки та холоду. Подбати про правильний полив . Якщо період посушливий, об'єм поливу треба збільшити. Полив огірків здійснюється теплою водою рано вранці та ввечері.

. Якщо період посушливий, об'єм поливу треба збільшити. Полив огірків здійснюється теплою водою рано вранці та ввечері. Контроль складу добрив. Надмірна кількість азоту у ґрунті також викликає гіркоту огірків.

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