Великий астероїд пройде поблизу Землі: яка дата може стати потенційно небезпечною

На інтерфейсі сайту для моніторингу астероїдів можна побачити список найближчих об’єктів, які наближаються до Землі

Неділя, 22 червня 2025 року, стане днем, коли поблизу нашої планети пролетить астероїд 2003 AY2. За даними експертів, він класифікується як потенційно небезпечний об’єкт.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL). Цей космічний об’єкт має значний розмір — його довжина оцінюється в 393,1 метри.

Відстань від Землі до астероїда під час найближчого проходження становитиме приблизно 5,43 мільйона кілометрів. За міжнародними стандартами NASA, астероїд вважається потенційно небезпечним, якщо він наближається до Землі на відстань меншу за 7,5 мільйона кілометрів і має розмір більше 150 метрів. Об’єкт 2003 AY2 повністю відповідає цим критеріям.

Який вигляд має майбутнє зближення астероїда із Землею

Інтерфейс сайту для моніторингу астероїдів демонструє список найближчих об’єктів, які наближаються до Землі. У ньому показано назву астероїда, дату та час найближчого підходу, а також оцінений розмір об’єкта та відстань до нашої планети. Зокрема, для 2003 AY2 вказані дані про дату 22 червня 2025 року о 06:00, розмір 393,1 метра і відстань близько 5,43 млн км.

На додаток є функція зворотного відліку, яка в режимі реального часу показує, скільки днів, годин, хвилин і секунд залишилось до моменту найближчого зближення. Це дозволяє вчасно відслідковувати перебіг події.

Що відомо про потенційно небезпечний астероїд?

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в червні українці матимуть унікальну можливість спостерігати рідкісне астрономічне явище — планету Меркурій буде видно неозброєним оком у вечірній час. Найкраще її можна буде побачити 27 числа, коли Меркурій розташуватиметься неподалік від Місяця.