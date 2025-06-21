"Укрзалізниця об'єднує людей". Літні поїздки в плацкарті висміяли в мемах

Плацкарти дають поштовх для креативу

"Укрзалізниця" часто дає українцям приводи для жартів — наприклад, дивним розташуванням вагонів, пошук яких стає справжнім квестом для пасажирів. Картини, що можна побачити у плацкартних вагонах, надихають на створення мемів.

"Телеграф" зібрав найсмішніші з них. Влітку подорожі залізницею активізуються, хтось їде на відпочинок, хтось в гості до родичів.

В плацкарті все на виду й нерідко це стає причиною для кумедних ситуацій. Наприклад, чиїсь ноги стали "вушками зайчика" — дівчина зробила смішне фото.

Смішне фото з плацкарту

В плацкартних вагонах мало місця, ця тиснява також дала поштовх для креативу. Деякі вилазять на другі полиці буквально "по головах" сусідів з нижніх місць.

Деякі не церемоняться з сусідами

"Укрзалізниця об'єднує людей", — підписали один з мемів.

Укрзалізниця об'єднує людей

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрзалізниця" почала годувати пасажирів повноцінними стравами прямо у вагонах. Меню розробив відомий кулінар Євген Клопотенко і воно включає чотири основні страви, які можна замовити у провідника. Найдешевшою стравою є сирники за 170 гривень, а найдорожча — курка з картоплею та буряком за 190 гривень.