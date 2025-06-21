Не купуйте м’ясо, якщо не зробили це: прості тести свіжості прямо на прилавку

Запах, колір і текстура можуть видати прострочений продукт — дізнайтесь, на що звернути увагу

Не важливо на ринку купуєте м’ясо, чи в магазині — завжди є ризик натрапити на несвіжий продукт. Влітку це ще актуальніше через спеку.

"Телеграф" зібрав основні рекомендації щодо того, як перевірити м’ясо на свіжість та сформував їх у 5 кроків.

Запах

М’ясо має пахнути тільки… м’ясом. Якщо ви чуєте кислуватість — імовірно, продукт "освіжили" оцтом, щоб замаскувати псування. Якщо аромат гнилий чи затхлий — від покупки варто одразу відмовитися. Легкий молочний відтінок у запаху допустимий.

Пружність

Натисніть на шматок пальцем. Якщо він свіжий — ямка швидко зникне. Простий тест — порівняйте з зоною під великим пальцем долоні. Саме так має відчуватись якісний продукт.

Як перевірити м'ясо на свіжість

Колір

Курятина і свинина у свіжому вигляді мають рожевий колір. Якщо на прилавку — сірі чи бляклі шматки, значить, вони пролежали надто довго. Добра яловичина — темно-червона або вишнева. А от коричнева — це вже ознака окислення. Сухих країв чи обвітреностей бути не має.

Слиз

На свіжому м’ясі слизу не буває. Липкості, синців та плям також бути не має.

Жир

Жовтий жир із різким запахом може бути ознакою несвіжого м’яса, особливо у баранині. Жир має бути білим чи кремовим. Його прожилки додають м’ясу соковитості.

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