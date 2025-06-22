Створював агітку за Януковича та брав участь в "Іграх патріотів": куди зник продюсер Єгор Бенкендорф

Продюсер працював на проросійських телеканалах

Єгор Бенкендорф — відомий український режисер і продюсер, який очолював правління телеканалу "Інтер". Раніше він часто з'являвся на різних публічних заходах, зокрема телепреміях та концертах. Упродовж останніх років Бенкендорф не показується пресі. До речі, "голосом Інтера" був Юрій Кот, який став зрадником.

"Телеграф" розкаже про діяльність продюсера, чим він відомий, а також куди зник.

Що відомо про Єгора Бенкендорфа

Бенкендорф народився у Києві у 1974 році. Здобув освіту режисера у Київському інституті культури. Також опановував операторські курси. У 1997 році Єгор почав працювати адміністратором на каналі "Інтер".

Бенкендорф був гравцем, режисером і продюсером програми "Ігри патріотів". Він став автором і продюсером проєкту "Шиканемо". Також Єгор долучався до роботи над такими телепрограмами, як "На лінії вогню", "Народна платформа", "Шанс Model.ua", "Стань Міс Всесвіт" і документальними фільмами "11 вересня", "Пригода українських грошей", "8 днів одного року", "Великі Українці", "Сходження благодатного вогню", "Віденський бал".

Бенкендорф створював проєкти на "Інтері", фото "Детектор Медіа"

З 2010-2013 роках Єгор працював генеральним директором Національної телекомпанії України. До дня народження тодішнього президента України Віктора Януковича на каналах на Перший Національний, ICTV та "Київ" показали агітаційний ролик з його нібито досягненнями на цій посаді. Режисером відео був Бенкендорф.

Також у Рахунковій палаті зазначили, що у 2010-2011 роках Національна теле- і радіо компанія неефективно використовувала кошти. Йшлося про суми у 24 і 25 мільйонів гривень. За ці кошти мали створити якісний телепродукт, натомість витратили на власне утримання.

Бенкендорф потрапляв у скандали, Фото з мережі

У 2012 році він увійшов до складу Президії ради Федерації роботодавців медійної галузі України. У 2013 році Бенкендорф став головою правління каналу, на посаді якого був 3 роки. Потім він подав у відставку через сімейні обставини. Однак були чутки, що Бенкендорф зробив це, аби врятувати репутацію. Тому що "Інтеру" тоді закидали проросійську позицію.

Де зараз Єгор Бенкендорф

У 2016 році Бенкендорфа обрали генеральним директором телеканалу "112 Україна". Це було проросійське медіа, неофіційним власником якого вважали Віктора Медведчука. Телеканал дотримувався проросійської риторики.

У 2021 році "112 Україна", а також NewsOne та ZIK втратили ліцензію на мовлення через антиукраїнську діяльність. Таким був указ президента України Володимира Зеленського за рішенням РНБО. З того часу невідомо, чим займається продюсер, невідомо.

Бенкендорф був гендиректором "112 Україна", фото з фейсбук-сторінки продюсера

Бенкендорф не веде свою сторінку у фейсбуці. Останні дописи датуються 2016 роком про діяльність "Інтера", а також 2020 роком, де опублікував спогади. Дружина продюсера Юлія на своїй сторінці в інстаграмі публікувала допис про чоловіка. Вона зазначала, що мала б святкувати з Бенкендорфом 15 річницю вінчання. Однак схоже, що тоді Юлія перебувала за кордоном, а Єгор — в Україні.

"Сьогодні ми мали б разом відсвяткувати наші 15 років з дня вінчання. Це таїнство для мене було настільки важливим, що тоді, будучи 20 річною дівчиною, я навіть не наполягала на ньому, розуміючи всю вагомість і відповідальність перед Богом. Ти, почувши це, обурився і сказав, що без вінчання не буде і весілля. Дякую, що ти з нами, хоч і на далекій відстані від нас…Бажаю нам скоро зустрітися вдома. Люблю", — написала вона.

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