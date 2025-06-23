Не на честь Путіна. Росіяни часто називають дітей іменами цих українських героїв
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До списку увійшло 9 імен
Після поразки у війні проти України та падіння багаторічної державної пропаганди, росіяни можуть називати дітей на честь українських героїв, які уособлюють гідність, мужність і людяність.
"Телеграф" розповість, що це за імена. У цьому нам допоміг штучний інтелект.
Варто зазначити, що цей список є лише припущенням нейромережі й не відображає реальних тенденцій у російському суспільстві. Усі приклади подано виключно в гіпотетичному або художньому контексті.
Можливі майбутні імена українських героїв у Росії
• Дмитро — на честь Дмитра Коцюбайла, "Да Вінчі", добровольця, який віддав життя за Україну ще в молодому віці.
• Андрій — на честь Андрія "Джуса" Пільщикова, талановитого пілота й символу нового покоління українських військових.
• Олександр — на честь Олександра Мацієвського, який перед смертю сказав: "Слава Україні!".
• Тарас — як данина не тільки Шевченкові, а й тисячам захисників із цим іменем.
• Катерина — на честь Катерини "Пташки" Поліщук, яка стала голосом душі "Азовсталі" та символом незламної жінки-медика.
• Олена — на честь Олени Зеленської, першої леді, яка в часи найтемнішої ночі не покинула свою країну, а стала її обличчям у світі.
• Марія — на честь Марії Берлінської, волонтерки, фахівчині з аеророзвідки, правозахисниці й однієї з перших жінок, яка системно боролася за права ветеранок.
• Віталій — на честь Віталія Кіма, очільника Миколаївської ОВА, чий спокій, гумор і рішучість стали для українців джерелом віри навіть у найтяжчі дні.
• Стефанія — на честь пісні Kalush Orchestra, що втілила біль і надію мільйонів.
Ці тенденції — ще не реальність, але можливі. Бо навіть у найтемніших сторінках історії колись настає день, коли винні починають шукати правди — і, можливо, вперше хочуть, щоб їхні діти були не агресорами, а людьми честі.
Раніше "Телеграф" писав, яким чоловічим іменем росіяни ніколи не назвуть синів.