Не спокусіться на "свіженьке": підказуємо, як вирахувати небезпечну рибу

Як не натрапити на небезпечний продукт — проста інфографіка допоможе обрати якісну рибу

Влітку можуть бути проблеми не тільки зі свіжістю м’яса, а й зі свіжістю риби. Вона не тільки швидко псується, а може потрапити на прилавки стихійних ринків вже давно мертвою.

Високий ризик в тих містах, де фіксують мор риби. Зокрема у Дніпрі в межах Запоріжжя з невідомих причин почали гинути риби, змії та птахи. Зафіксували загибель риби і на Чернігівщині в річці Стрижень, там це пов'язують із забрудненням водойми.

Купувати рибу потрібно там, де її правильно зберігають або ж живою, або відповідно до санітарних норм. При купівлі Українська асоціація імпортерів риби та морепродуктів наголошує — потрібно орієнтуватися на власні органи чуття.

Як обрати цілу свіжу рибу

М’ясо — має бути щільним та пружним.

— має бути щільним та пружним. Зябра — у більшості риб мають бути червоного кольору. Якщо вони сірі, білі чи блідо-коричневі, риба може бути неякісна.

— у більшості риб мають бути червоного кольору. Якщо вони сірі, білі чи блідо-коричневі, риба може бути неякісна. Очі риби — мають бути яскраві та прозорі.

— мають бути яскраві та прозорі. Луска — має щільно примикати до шкіри, бути неушкодженою та блискучою.

Як обрати свіжу рибу

Якщо ж риба вже була нарізана — вона також має відповідати певним вимогам. Якщо це філе чи стейки, вони не мають бути завітрені, а лишатися соковитими. Бажано — щойно нарізаними. М'ясо не має мати синців, почервонінь від крові тощо. Якщо стейки чи філе вже упаковані, в них не має бути багато рідини, бо так риба набагато швидше псується.

Як вибрати якісні рибні стейки та філе

Раніше "Телеграф" розповідав, що популярний серед українців продукт — плавлений сир може бути небезпечним. Все, через вміст зайвих інгредієнтів.