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Не спокусіться на "свіженьке": підказуємо, як вирахувати небезпечну рибу

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Свіжу рибу потрібно зберігати на льоді Новина оновлена 23 червня 2025, 11:56
Свіжу рибу потрібно зберігати на льоді. Фото volyn24.com

Як не натрапити на небезпечний продукт — проста інфографіка допоможе обрати якісну рибу

Влітку можуть бути проблеми не тільки зі свіжістю м’яса, а й зі свіжістю риби. Вона не тільки швидко псується, а може потрапити на прилавки стихійних ринків вже давно мертвою.

Високий ризик в тих містах, де фіксують мор риби. Зокрема у Дніпрі в межах Запоріжжя з невідомих причин почали гинути риби, змії та птахи. Зафіксували загибель риби і на Чернігівщині в річці Стрижень, там це пов'язують із забрудненням водойми.

Купувати рибу потрібно там, де її правильно зберігають або ж живою, або відповідно до санітарних норм. При купівлі Українська асоціація імпортерів риби та морепродуктів наголошує — потрібно орієнтуватися на власні органи чуття.

Як обрати цілу свіжу рибу

  • М’ясо — має бути щільним та пружним.
  • Зябра — у більшості риб мають бути червоного кольору. Якщо вони сірі, білі чи блідо-коричневі, риба може бути неякісна.
  • Очі риби — мають бути яскраві та прозорі.
  • Луска — має щільно примикати до шкіри, бути неушкодженою та блискучою.
Як обрати свіжу рибу
Як обрати свіжу рибу

Якщо ж риба вже була нарізана — вона також має відповідати певним вимогам. Якщо це філе чи стейки, вони не мають бути завітрені, а лишатися соковитими. Бажано — щойно нарізаними. М'ясо не має мати синців, почервонінь від крові тощо. Якщо стейки чи філе вже упаковані, в них не має бути багато рідини, бо так риба набагато швидше псується.

Як вибрати якісні рибні стейки та філе
Як вибрати якісні рибні стейки та філе

Раніше "Телеграф" розповідав, що популярний серед українців продукт — плавлений сир може бути небезпечним. Все, через вміст зайвих інгредієнтів.

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#Риба #Продукти