Спиртне скрізь і завжди. Чому в СРСР були толерантними до пʼяниць

Радянська влада та суспільство ставилися толерантно до такого

Життя в СРСР було буремним, бідним, а для когось навіть щасливим. Не секрет, що за радянських часів "традиція" випивати була не лише на роботі, а й у особистому житті. Фраза "Зрозуміти на трьох" — родом саме з Радянського Союзу.

Чому ж у Радянському Союзі толерантно ставилися до алкоголізму? "Телеграф" розібрався у цьому питанні.

Чому радянські люди вживали спиртне

Справа в тому, що радянська влада намагалася придушувати людей, їхні амбіції та невдоволення. Тому алкоголь став своєрідним способом втечі від реальності та швидко завоював популярність серед звичайного населення.

Алкоголь – це своєрідний соціальний наркотик. Саме завдяки йому населення поступово деградувало, а це дозволяло тримати людей у покорі.

Чоловіки в СРСР пили

Що цікаво, вартість однієї пляшки горілки у ті часи була всього 2 рублі та 87 копійок. За таку ціну робітники спокійно могли скинутися і замість обіду в їдальні придбати пляшку "на трьох", та ще залишилося б трохи грошей на закуску.

До того ж, алкоголь ніколи не був у дефіциті. Навіть тоді, коли в магазинах не було нічого, горілку можна було купити практично скрізь і завжди.

До того ж у громадян СРСР не було жодного стимулу до розвитку та самореалізації, як у молоді зараз. Результату за свої старання вони не отримували: приватний бізнес був відсутній, а кар’єрне зростання практично не впливало на рівень життя. І навіть за геніальний винахід максимум, що могла отримати людина — грамота та путівка на відпочинок до дружньої країни.

Чоловіки в СРСР

Розвитку алкоголізму сприяли влада та суспільство. Наперекір наявність лікувально-трудових профілакторіїв, до пʼяниць і радянська влада та суспільство ставилися толерантно. У кіно їх зображували як добрих недотепів, на роботі могли лише зробити попередження, не караючи алкоголіка.

У суспільстві навіть не порушувалося питання, що алкоголізм – це проблема, з якою треба боротися. Ймовірно, таке кардинальне формулювання питання могло призвести до корінної зміни радянської системи.

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