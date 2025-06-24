Такий сир дітям давати не можна: який продукт може зашкодити

Дорблю, рокфор, брі, камамбер — деяким ці сири можна тільки після термічної обробки, і те — не завжди

Небезпека може чатувати не тільки при купівлі плавленого сиру. Сири з пліснявою можуть нашкодити навіть здоровій людині, а деяким — вони категорично протипоказані.

У спілці молочних підприємств України наголошують, в великих дозах цвіль може бути "важка" для шлунку. При алергії на пеніцилін сир з пліснявою не можна вживати, а при захворюваннях серцево-судинної системи та гіпертонії такі сири можуть підвищувати рівень холестерину.

Рекомендована денна доза — не більше ніж 50 грамів. На порталі для батьків також зазначають, що вагітним жінкам, дітям до 2 років та людям зі слабким імунітетом такий сир вживати не бажано через ризик інфікування бактеріями з плісняви. Це відбувається вкрай рідко, однак така можливість не виключена. Зменшити ризик від сиру з пліснявою може правильне зберігання.

Як правильно зберігати куплений сир з пліснявою вдома

Купувати краще сир в заводських упаковках з нормальним терміном придатності. Він не має зберігатися в пакеті чи харчовій плівці, також не потрібно тримати в теплі. Температура має бути до +5 градусів. "Телеграф" підготував інфографіку, як це правильно робити.

Як зберігати сир з пліснявою вдома

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