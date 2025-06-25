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Спека дасть перепочинок: коли на українців чекає похолодання (карта)

Автор
Марія Назарова
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Автор
Pixabay

Зниження температур ненадовго дозволить зітхнути на повні груди

Після кількох днів майже африканської спеки в Україні різко похолодає. Водночас у більшій частині нашої країни пройдуть дощі. Однак прохолода триватиме лише один день.

Про це свідчать дані сайту Ventusky. Найближче похолодання очікується у суботу, 28 червня.

Згідно з прогнозом, цього дня найтепліше буде у Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях. Там повітря прогріється до +24 градусів. Водночас у південних регіонах, де ще у п’ятницю стоятиме 30-градусна спека, ртутні стовпчики не зможуть подолати позначку +22, а у Мелітополі максимальна температура становитиме +19 градусів. На решті території очікується від +16 до +22 градусів.

Карта погоди на 28 червня 2025 року.
Якою буде температура 28 червня 2025 року

Український гідрометцентр, своєю чергою, підтверджує похолодання, але обіцяє вищу температуру. Щодо сходу країни, тут прогнози обох ресурсів сходяться. А вже в решті регіонів Укргідрометцентр очікує на кілька градусів більше.

Також метеорологи попереджають про короткочасні опади у більшості регіонів. Суха погода буде лише у Луганській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях.

Карта погоди на 28 червня 2025 року від Укргідрометцентру
Прогноз Укргідротецентру на 28 червня 2025

Нагадаємо, Україну за кілька днів заллють дощі. Ми докладно розповіли, яким регіонам пощастить найменше.

Теги:
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