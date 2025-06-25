Спека дасть перепочинок: коли на українців чекає похолодання (карта)

Зниження температур ненадовго дозволить зітхнути на повні груди

Після кількох днів майже африканської спеки в Україні різко похолодає. Водночас у більшій частині нашої країни пройдуть дощі. Однак прохолода триватиме лише один день.

Про це свідчать дані сайту Ventusky. Найближче похолодання очікується у суботу, 28 червня.

Згідно з прогнозом, цього дня найтепліше буде у Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях. Там повітря прогріється до +24 градусів. Водночас у південних регіонах, де ще у п’ятницю стоятиме 30-градусна спека, ртутні стовпчики не зможуть подолати позначку +22, а у Мелітополі максимальна температура становитиме +19 градусів. На решті території очікується від +16 до +22 градусів.

Якою буде температура 28 червня 2025 року

Український гідрометцентр, своєю чергою, підтверджує похолодання, але обіцяє вищу температуру. Щодо сходу країни, тут прогнози обох ресурсів сходяться. А вже в решті регіонів Укргідрометцентр очікує на кілька градусів більше.

Також метеорологи попереджають про короткочасні опади у більшості регіонів. Суха погода буде лише у Луганській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях.

Прогноз Укргідротецентру на 28 червня 2025

Нагадаємо, Україну за кілька днів заллють дощі. Ми докладно розповіли, яким регіонам пощастить найменше.