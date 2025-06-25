"З мене ще й деруть відсотки": військовий публічно поскаржився на ПриватБанк

Боєць запитав, чому за перекази стягують високі комісії, а кредит не дають

Про проблеми військових із отриманням кредиту повідомляли щодо різних банків. Зокрема із цим зіткнувся клієнт ПриватБанку Антон.

У соцмережі "Фейсбук" він не тільки запитав у банку, чому його запит на кредит по картці відхиляли кілька разів без вказання причини, а й поцікавився, чому комісія за різноманітні послуги настільки велика. "В мене грошове забезпечення військового, я недостатньо віддаю країні, щоб з мене ще й драли постійно відсотки?", — питає автор звернення.

Військовий публічно поскаржився на комісії ПриватБанку та відмову в кредиті

В ПриватБанку на звернення військового відповіли, що на рішення щодо надання кредитів впливають одразу кілька чинників, зокрема зарплата, користування карткою, протермінованість платежів та кредити в інших установах. Вони порекомендували активно користуватися карткою. Що ж до тарифів, в банку наголосили — інформація про їхній розмір є публічною.

Відповідь ПриватБанку на скаргу військового

Тарифи з картки "Універсальна", а також з миттєвих та особистих карток, віртуальних рахунків, Інтернет-карток та Карток Юніора в ПриватБанку зазначені на сайті. Дійсно, мінімальна сума плати за переказ на будь-яку карту іншого банка становить 5 грн, стандартна — 0,5%. Переказ за кордон обійдеться ще дорожче.

Тарифи ПриватБанк на переказ коштів

Раніше "Телеграф" розповідав, що банкомат ПриватБанку видав жінці не всю суму. Вона це помітила не одразу, адже не перерахувала кошти. На скаргу банк не захотів проводити розслідування, а надав "відписку".