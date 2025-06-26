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Вишні не тільки ваші! Чому не варто їсти плоди з городу

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Колаж "Телеграф"

Якісна вишня повинна мати яскравий колір, пружну текстуру та приємний аромат без сторонніх запахів

Вишні в Україні зʼявляються на прилавках базарів. Але перед тим, як їх купувати і вживати варто перевіряти кістянку на наявність червʼяків.

"Телеграф" розповість, чому не варто їсти червиві вишні. А також де купити ягоду, щоб вона була без червʼяка.

Проблема червивої вишні

У цей період року в плодах вишні часто можна виявити дрібних білих червʼячків – це личинки вишневої мухи (Rhagoletis cerasi). Ці комахи відкладають яйця безпосередньо в м'якуш плода під час його дозрівання. Через 5-7 днів з яєць вилуплюються личинки, які живляться м'якушем вишні.

Процес зараження відбувається наступним чином:

  • Дорослі вишневі мухи з'являються в кінці травня – на початку червня.
  • Самки проколюють шкірку плода і відкладають по одному яйцю всередину.
  • Личинки розвиваються всередині вишні протягом 3-4 тижнів.
  • Заражені плоди часто виглядають цілком нормально ззовні.
Вишня червона
Вишня з личинкою червʼяка

Чи можна їсти таку вишню

З медичної точки зору, випадкове споживання личинок вишневої мухи не становить серйозної загрози. Ці личинки не є переносниками небезпечних захворювань і перетравлюються в шлунку як звичайний білок.

Вишня
Вишня

Ознаки присутності личинок у вишні

  • Дрібні темні цятки на поверхні плода (місця проколів).
  • М'якуш плода стає м'якшим і темнішим.
  • При натисканні на плід можна помітити рух всередині.
  • Характерний неприємний запах у перестиглих заражених плодах.
Вишня з червʼяком
Червива вишня

Де краще купувати вишню

  • Супермаркети та великі торгові мережі – тут плоди проходять контроль якості та часто оброблені спеціальними засобами проти шкідників.
  • Сертифіковані фермерські господарства – професійні виробники використовують системи захисту рослин та регулярно обробляють сади.
  • Перевірені постачальники на ринках – краще купувати у продавців, які можуть надати інформацію про походження товару та методи вирощування.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто купувати диню у червні.

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#Вишня #Фрукти