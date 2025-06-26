Вишні не тільки ваші! Чому не варто їсти плоди з городу
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Якісна вишня повинна мати яскравий колір, пружну текстуру та приємний аромат без сторонніх запахів
Вишні в Україні зʼявляються на прилавках базарів. Але перед тим, як їх купувати і вживати варто перевіряти кістянку на наявність червʼяків.
"Телеграф" розповість, чому не варто їсти червиві вишні. А також де купити ягоду, щоб вона була без червʼяка.
Проблема червивої вишні
У цей період року в плодах вишні часто можна виявити дрібних білих червʼячків – це личинки вишневої мухи (Rhagoletis cerasi). Ці комахи відкладають яйця безпосередньо в м'якуш плода під час його дозрівання. Через 5-7 днів з яєць вилуплюються личинки, які живляться м'якушем вишні.
Процес зараження відбувається наступним чином:
- Дорослі вишневі мухи з'являються в кінці травня – на початку червня.
- Самки проколюють шкірку плода і відкладають по одному яйцю всередину.
- Личинки розвиваються всередині вишні протягом 3-4 тижнів.
- Заражені плоди часто виглядають цілком нормально ззовні.
Чи можна їсти таку вишню
З медичної точки зору, випадкове споживання личинок вишневої мухи не становить серйозної загрози. Ці личинки не є переносниками небезпечних захворювань і перетравлюються в шлунку як звичайний білок.
Ознаки присутності личинок у вишні
- Дрібні темні цятки на поверхні плода (місця проколів).
- М'якуш плода стає м'якшим і темнішим.
- При натисканні на плід можна помітити рух всередині.
- Характерний неприємний запах у перестиглих заражених плодах.
Де краще купувати вишню
- Супермаркети та великі торгові мережі – тут плоди проходять контроль якості та часто оброблені спеціальними засобами проти шкідників.
- Сертифіковані фермерські господарства – професійні виробники використовують системи захисту рослин та регулярно обробляють сади.
- Перевірені постачальники на ринках – краще купувати у продавців, які можуть надати інформацію про походження товару та методи вирощування.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто купувати диню у червні.