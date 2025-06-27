В Одесі втричі знизили ціну на пентхаус у стилі Пшонки: відео, як він виглядає

За три роки цю "розкіш" ніхто не купив

В Одесі намагаються продати величезний пентхаус площею 256 квадратних метрів з дуже специфічним дизайном. Дім який рієлтор називає "царським", виглядає, як резиденція колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.

Квартира трирівнева — розташована на 9, 10 і 11 поверхах. У ній є сауна, чотири спальні, більярдна і гардеробні. На стінах та стелі — ліпнина, вкрита сусальним золотом та розпис. За словами ріелтера — це ручна робота.

Всі приміщення квартири зроблено у Пшонка-стайлі

У дворі басейн, з вікон вид на море. Меблі також прикрашені елементами в золоті, а люстри виглядають, як в театрі. Сходинки на другий поверх — мармур з підсвіткою. Кована балюстрада, також оздоблена сусальним золотом. Є величезна тераса.

Дім розташований на Французькому бульварі. Зараз його продають за 650 тисяч доларів. В коментарях пишуть, що у 2022 році її продавали за 2,6 млн доларів.

Французький бульвар на карті

Проте житло, в яке вкладено шалені кошти, відштовхує показною розкішшю, там зовсім не затишно. Таке враження, що цей пам'ятник несмаку створили не для життя, а для того, щоб продемонструвати своє багатство.

В мережі "вражені"

Більшість не оцінили "розкішний" дизайн. Є пропозиції зробити там музей корупції в Україні.

"Все, що тут гарно — це вид з вікна", "Саме той випадок коли грошей до**еніща, а смаку 0", "А куди граф із графинею поїхали", "Стоянка для табору має бути в кроковій доступності", "Не уявляю, як там можна жити і не вставити собі золотий зуб для краси", — пишуть коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі квартирант залишив помешкання "злегка неприбраним". Підлога, меблі та навіть ванна кімната закидані сміттям. Власники житла не змогли стримати емоцій, коли це побачили.