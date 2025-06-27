Вони не тільки "заглядають у душу". Чому краще не тримати фото померлих на видному місці

Ці речі краще сховати від людських очей

У багатьох українських родинах досі існує традиція зберігати фотографії померлих родичів у домі. Однак народні повір'я радять бути обережними з ними, адже вони можуть "з'їдати" вас.

Вважається, що зберігання таких фото на видному місці може вплинути на добробут її мешканців. Про це попереджає "Телеграф".

За стародавніми віруваннями, фото покійних не повинні стояти десь на видному місці — журнальному столику чи у шафі. Люди вірили, що такі зображення несуть у собі частину енергетики загробного світу. Постійна присутність "погляду з того світу" може викликати безсоння, депресивний настрій або навіть серйозні проблеми в житті.

Також існує повір’я, що померлі, які є на фото, можуть потроху живитись енергією живих, якщо вони розташовані у спальні чи десь біля робочого місця.

Отже, краще зберігати їх у спеціальних альбомах або окремих місцях "пам’яті". Це може бути полиця з іконами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сокира може накликати біду на ваш дім. Як уникнути негаразд в сім'ї.