Що буде, якщо забути телефон у машині на СТО? З'явилося смішне відео

Курйоз стався у Луцьку

Одна з українських СТО (станцій технічного обслуговування) розсмішила мережу своїм креативним відео, яке набрало тисячі переглядів. Чоловіки показали, що відбувається з телефоном клієнта, коли він забуває його у майстерні.

Відповідне відео опублікувала СТО в Луцьку в Tik Tok. Зауважимо, що відео несе лише розважальний характер і створене для підняття настрою.

"Декілька теплих фото, спогадів для клієнта", — йдеться у підписі під відео.

У ролику, чоловік показує, що відбувається з телефоном клієнта, якщо він забуває його в машині і залишає її у майстерні. Команда СТО на згадку залишає купу фото та відео в галереї клієнта. На відео чоловіки танцювали смішні танці, повторювали тренди і робили кумедні фото.

Водночас користувачі у мережі оцінили цей гумор. Більшість писали, що креативний підхід команди вражає та веселить. Хтось навіть шкодував, що ця СТО є лише в Луцьку. Здебільшого люди сміялись та жартували про те, що таким чином клієнти постійно "забуватимуть" свої телефони в авто.

Нагадаємо, нещодавно пакет АТБ став мемом після концерту Imagine Dragons у Чехії. Адже одна з українок, яка відвідала захід, вигадала оригінальний спосіб, як швидко знайти в натовпі земляків — вона підняла вгору зелений пакет АТБ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі помітили жінку з незвичним пасажиром у дитячому візку. Курйозне відео насмішило мережу.