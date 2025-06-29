Сніданок за 10 хвилин: рецепт екзотичної угорської намазки на бутерброди
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Страва виходить дуже ситною та смачною
Ми розповідали, як готувати просту сирну намазку з солоним огірочком. Наступний рецепт буде дещо складнішим, але й результат вас очікує — неперевершений.
Кьорезет — традиційна угорська закуска з сиром й паприкою. Нею можна перекушувати з бутербродом або домашніми чипсами. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний — 400 г
- Масло вершкове — 100 г
- Часник, зубчики — 3 шт.
- Гірчиця медова — 2 ч. л.
- Петрушка, гілочка — 2 шт.
- Кріп, гілочка — 2 шт.
- Сметана 20% — 3 ст. л.
- Цибуля жовта ріпчаста — 1/4 шт.
- Паприка мелена — 1 ст. л.
- Сіль — до смаку
Спосіб приготування:
- Сир викладаємо у миску й перетираємо виделкою. Не повинно залишитись грудочок.
- Подрібнюємо на тертці або четвертину великої ріпчастої цибулі, або половину маленької. Так саме подрібнюємо часник. Додаємо у сирну суміш терту цибулю й часник разом із соком.
- Миємо, сушимо та дрібно кришимо зелень. Додаємо разом із гірчицею, паприкою й сіллю. Ретельно перемішуємо.
- Додаємо розм’якшене, але не розтоплене вершкове масло й сметану. Знову перемішуємо.
Така намазка три доби зберігається в скляній банці у холодильнику. Також ми розповідали, як готувати смачні сирні бейгли.