Не купуйте без перевірки задля свого ж здоров’я: як правильно обрати сливу на ринку

"Телеграф" розповість про види слив

Зелені сливи усе частіше зʼявляються на столичних базарах, які приваблюють покупців своєю кислинкою, ностальгічним смаком дитинства та відносно низькою ціною. Але за цим невинним літнім смаколиком криється значно глибша історія, ніж може здатися.

"Телеграф" розповість, чому не варто купувати і споживати зелений фрукт. І яка є проблема.

Насправді, торгівля зеленими сливами часто є результатом раннього збору врожаю задля швидкої наживи, коли фермери зривають плоди ще до їх дозрівання, нехтуючи агротехнічними нормами. Це шкодить не лише якості фруктів, але й виснажує дерева, знижуючи подальшу врожайність.

Окрім цього, зелена слива — зручний товар для дрібних перекупників, які скуповують її в селах за копійки, а потім перепродають на міських ринках утридорога. А потім подають, як "елітний продукт із Закарпаття".

Окрема проблема — умови зберігання. Часто зелені сливи зберігають просто в ящиках на сонці або в антисанітарних умовах. Це при тому, що сам фрукт має високу кислотність і легко вбирає сторонні запахи та речовини.

Слива

Перевірки базарів — велика рідкість, а наклейки на ваги частіше слугують для психологічного заспокоєння покупця, ніж для реального контролю.

Як обрати фрукт

Щоб обрати стиглу сливу, зверни увагу на кілька зовнішніх ознак — легко й без порад "для здоров’я", лише про вибір як покупець:

Колір. Стигла слива має насичений колір відповідно до сорту:

– фіолетова — глибокий темний відтінок, майже чорний.

– жовта — яскраво-жовта або злегка помаранчева.

– рожева — без зелених плям.

Наліт. Ледь помітний білий восковий наліт — це нормально. Він означає, що сливу не мили, і вона ще свіжа.

М’якість. Стигла слива при легкому натисканні трохи пружинить, але не тече. Занадто м’яка — вже переспіла, дуже тверда — ще зелена.

Шкірка. Без тріщин, плям, гнилі. Якщо шкірка сильно блищить — можливо, фрукт натирали або обробляли.

Запах. Стиглі сливи мають приємний, солодкуватий аромат. Якщо пахне нічим або кисло — краще не брати.

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