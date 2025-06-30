Вистачить на новий смартфон і морозиво: скільки кілограмів лохини продати, щоб заробити 10 тис. грн

Розповімо, чим корисна ягода

Лохина — модна ягода влітку: корисна, красива й недешева. На онлайн-платформах ціна сягає 300 гривень за кілограм. Але скільки кілограмів треба продати, щоб заробити, скажімо, 10 тисяч гривень?

"Телеграф" все порахував за вас. Це чудовий варіант заробітку влітку.

Рахуємо ягідну економіку

Якщо продавати лохину по 300 грн/кг, то:

10 000 грн : 300 грн = 33,3 кг.

Отже, потрібно продати приблизно 34 кілограми лохини, щоб заробити 10 тисяч гривень.

Лохина

Але є нюанс: чистий дохід — не завжди 300 грн з кілограма

Якщо ви самі виростили ягоду — сюди варто додати витрати на пакування, перевезення, комісію платформи або ринку.

Якщо перепродуєте — прибуток буде менший, бо ви купуєте товар дешевше, але маєте витрати на логістику.

Якщо здаєте оптом — вам запропонують значно нижчу ціну: 150–200 грн/кг або й менше.

А якщо продавати в соціальних мережах і онлайн платформах

Все більше українців торгують ягодами через соцмережі. Красиве фото, прозора упаковка, доставка Новою поштою — і ось уже ваша лохина їде до поціновувача healthy food. Тут, до речі, маржа може бути ще вищою, бо ви "продаєте історію", а не лише ягоду.

Раніше "Телеграф" писав, як із сухої трави заробити 26 тис. грн.