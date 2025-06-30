На вулиці дощ, а ви без парасолі? Є кілька порад, як не промочити хоча б голову та плечі

Найкращий варіант — перечекати негоду десь під дахом

Раптовий дощ може застати зненацька навіть найорганізованіших. Якщо ви забули парасольку вдома, то це ще не привід мокнути під дощем.

Якщо дощ застав вас без парасольки, ось кілька швидких і практичних рішень, які допоможуть залишити голову та плечі більш-менш сухими. Про них розповів "Телеграф".

Пластикові накидки (наприклад, дощовики). Їх можна купити в будь-яких господарських магазинах. Вони недорогі й, в основному, одноразові.

Клейонка. Одноразові клейонки для столів на відпочинок продають у будь-якому господарському магазині.

Рожеві одноразові клейоки

Великий пакет з магазину. Навіть звичайний пакет може тимчасово захистити голову і плечі від дощу. Тут може підійти як звичайний з АТБ, так і синя сумка, яку продають в JYSK — зроблену з поліпропілену.

На деяких час сховатись під дерева чи дах кав'ярень, якщо дощ застав вас десь в парку.

Якщо з вами є ноутбук, телефон, навушники чи щось подібне, то, аби захистити їх від вологи, краще покласти в сумку, а її, своєю чергою, в пакет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як захистити ноги від промокання у дощ.