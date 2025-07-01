Холодне літо загальмувало ріст кабачків? Додайте це у ґрунт, і від урожаю відбою не буде

Що робити, якщо кабачки зупинилися в рості після холодного травня та червня

Багато господарів цього року стикнулися з проблемою повільного росту кабачків через несприятливі погодні умови. Холодний травень та червень змусили дачників пізніше висаджувати розсаду, а низькі температури сповільнили розвиток рослин.

Досвідчені городники радять не панікувати та просто допомогти кабачкам. Це можна зробити за допомогою простих підживлень. Перше внесення добрив слід проводити через тиждень після появи сходів, коли на рослинах з'являться 2-3 справжніх листки.

Найефективнішим способом буде азотне підживлення. Розведіть столову ложку сечовини в 10 літрах води або використайте аналогічну кількість аміачної селітри. Таке підживлення прискорить ріст зеленої маси та зміцнить молоді рослини.

Серед народних методів добре зарекомендували себе дріжджі. Розчиніть 100 грамів свіжих дріжджів у 10 літрах теплої води, додайте дві столові ложки цукру та настоюйте дві години. Перед поливом розведіть настій водою у пропорції 1:5.

Настій кропиви також стимулює ріст кабачків. Подрібнену кропиву залийте водою, настоюйте тиждень у теплому місці, після чого розведіть водою 1:10. Поливайте рослини під корінь раз на тиждень до покращення стану рослини.

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