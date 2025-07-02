Хочете в лазню? Залиште авто на сонці. Як швидко охолодити салон без кондиціонера

Цей лайфхак допоможе зекономити трошки пального та знизити навантаження на систему охолодження

Залишаючи авто під палючим сонцем, особливо якщо салон оформлений у темних тонах, зокрема чорний, ви ризикуєте перетворити його на справжню "сауну". Більшість у такій ситуації починають користуватись кондиціонером на максимальній потужності.

Однак як повідомило видання "Автопілот", такий підхід малоефективний у перші хвилини й створює зайве навантаження на систему охолодження, а також підвищує витрати пального чи електроенергії.

Там радять застосувати інший, набагато ефективніший метод, який допоможе швидко знизити температуру в машині без зайвих енергозатрат, а саме:

Повністю опустіть усі вікна.

Відкрийте одні двері (наприклад, водійські) і кілька разів активно, але обережно, відкрийте та закрийте їх.

Як швидко "витіснути" гаряче повітря з салону авто

Таким чином створюється сильний потік повітря, за допомогою якого гаряче повітря вилітає з салону через відкриті вікна. Вже через кілька секунд температура відчутно знижується, і дихати стає легше. Після цього можна вмикати кондиціонер. Він набагато швидше та ефективніше охолодить простір. Цей метод заощадить вам трошки палива.

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