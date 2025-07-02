За цим рецептом мариновані огірки виходять смачніші за звичайні: секретний інгредієнт
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Незвичайні, але дуже смачні мариновані огірочки на зиму
Одні з найпопулярніших овочів для консервації – це огірки. Це не тільки чудовий додаток до різних гарнірів і салатів, це також чудова закуска. Огірки можна маринувати навіть із буряком, що вже говорити про класичні рецепти.
У цьому матеріалі пропонуємо приготувати огірки на зиму з куркумою. Смак огірків виходить дуже приємним, а колір яскравим.
Інгредієнти:
- Вода 800 мл
- Цукор 1 склянка
- Сіль 2 ст.л
- Оцет 9% 200 мл
- Куркума 1 ч.л
- Часник 5 зубчиків
- Кріп і гірчиця в зернах по 1 ч.л. в банку
Приготування:
- Огірки ретельно миємо, відрізаємо хвостики, очищаємо від шкірки, розрізаємо вздовж на чотири частини.
- На дно банок викладаємо кріп, часник, одну чайну ложку гірчиці у зернах. Акуратно вкладаємо у банки огірки.
- Готуємо маринад: у воду додаємо сіль, цукор, куркуму та оцет. Даємо закипіти та знімаємо з вогню.
- Гарячим маринадом заливаємо банки, накриваємо кришками і ставимо стерилізуватися на 5-7 хвилин. Потім банки дістаємо, закочуємо, укутуємо до остигання.
Раніше "Телеграф" розповідав, які огірки використовувати для консервації цього літа.