Більше не будете смажити кабачки: найпростіший рецепт
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Чудовий варіант приготування зелених овочів
Зараз, в сезон кабачків, ці смачні та корисні овочі входять до складу майже кожної другої страви. Якщо ви вже готували теплий салат з кабачками, зверніть увагу на цей рецепт овочевого гарніру. Для нього кабачки не потрібно смажити, достатньо нарізати й перемішати зі спеціями та сухарями, а потім просто закинути на деко і відправити в духовку.
Попри свою простоту, ця страва має дуже вишуканий смак. Рецептом поділились на Lady-Day.
Інгредієнти:
- Кабачки молоді – 2 шт.
- Часник – 3–4 зубчики
- Суха приправа "Прованські трави" – 1 ч. ложка
- Паприка мелена – 1 ч. ложка
- Сметана 20% – 3 ст. ложки
- Сухарі панірувальні – 2 ст. ложки
- Сіль — 1 ч. ложка
Спосіб приготування:
- Для цієї страви підходять тільки зовсім молоді кабачки з ніжною шкіркою і без насіння. Слід вимити їх у проточній воді, обсушити та нарізати на товсті півкола. Щоб вони мали привабливіший вигляд, краще нарізати їх фігурним ножем.
- Зубчики часнику очистити від сухої оболонки та дрібно нарізати. Викласти всі нарізані кабачки в об’ємну миску, посипати часником, паприкою, прованськими травами та панірувальними сухарями, посолити (краще до смаку) і заправити сметаною.
- Все ретельно перемішати. Перекласти суміш у форму для запікання та розрівняти.
- Готувати кабачки слід за температури 180 °С до м’якості. На це може піти від 35 хвилин до 1 години — залежно від вашої духовки.
Кабачки готують швидко і не потребують тонни олії, як при смаженні. Також ми розповідали, як готувати смачні в’ялені помідори.