Зробили на честь Олімпіади-80: в Україні продається рідкісний радянський годинник (фото)

Цей екземпляр може стати окрасою колекції

В Україні продається чоловічий механічний наручний годинник "Слава Олимпийские". Корпус аксесуара вкритий позолотою. Працює навіть календар.

Відповідне оголошення опубліковано на популярному українському сайті купівлі-продажу. Продавець хоче за свій товар 2770 грн.

"Слава" – одна з наймасовіших радянських марок годинників, орієнтована на широкі верстви населення. Однак саме ця модель належить до рідкісних, оскільки була випущена на честь Олімпіади 1980 року, що проходила у СРСР.

Годинник має позолочений корпус і перебуває в робочому стані, а календар показує дату та день тижня.

У верхній частині коричневого циферблата є напис "Москва — 80", а в нижній — зазначено назву марки "Слава" та кількість каменів у механізмі. Тут їх 26. З лівого боку циферблата розташований календар, а з правого – емблему Московської олімпіади.

Судячи з фото, годинник знаходиться в хорошому стані, хоча впадає в око, що годинникова стрілка змінила свій колір. Імовірно, з неї частково стерлася позолота. Однак, враховуючи рідкість моделі, даний екземпляр все ж таки може представляти інтерес для колекціонерів.

Продавець просить за годинник 2770 грн, при цьому в оголошенні зазначено, що ціна договірна. Власник мешкає у Дніпрі, проте готовий переслати товар Укрпоштою, Новою поштою та навіть кур’єрською доставкою Meest.

Годинник Слава Олімпійські вид спереду

Годинник Слава Олімпійський механізм

Годинник Слава Олімпійські вид позаду

Годинник Слава Олімпійський інший ракурс

Раніше в Україні продавали легендарний радянський годинник "Польот" з металевим браслетом, механізм якого включає 17 каменів. Його первісна ціна становила всього 400 грн.