Зробили на честь Олімпіади-80: в Україні продається рідкісний радянський годинник (фото)
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Цей екземпляр може стати окрасою колекції
В Україні продається чоловічий механічний наручний годинник "Слава Олимпийские". Корпус аксесуара вкритий позолотою. Працює навіть календар.
Відповідне оголошення опубліковано на популярному українському сайті купівлі-продажу. Продавець хоче за свій товар 2770 грн.
"Слава" – одна з наймасовіших радянських марок годинників, орієнтована на широкі верстви населення. Однак саме ця модель належить до рідкісних, оскільки була випущена на честь Олімпіади 1980 року, що проходила у СРСР.
Годинник має позолочений корпус і перебуває в робочому стані, а календар показує дату та день тижня.
У верхній частині коричневого циферблата є напис "Москва — 80", а в нижній — зазначено назву марки "Слава" та кількість каменів у механізмі. Тут їх 26. З лівого боку циферблата розташований календар, а з правого – емблему Московської олімпіади.
Судячи з фото, годинник знаходиться в хорошому стані, хоча впадає в око, що годинникова стрілка змінила свій колір. Імовірно, з неї частково стерлася позолота. Однак, враховуючи рідкість моделі, даний екземпляр все ж таки може представляти інтерес для колекціонерів.
Продавець просить за годинник 2770 грн, при цьому в оголошенні зазначено, що ціна договірна. Власник мешкає у Дніпрі, проте готовий переслати товар Укрпоштою, Новою поштою та навіть кур’єрською доставкою Meest.
Раніше в Україні продавали легендарний радянський годинник "Польот" з металевим браслетом, механізм якого включає 17 каменів. Його первісна ціна становила всього 400 грн.