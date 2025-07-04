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Улюблений багатьма салат "Білочка": ароматна закуска всього з трьох інгредієнтів (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитна сирна закуска
Апетитна сирна закуска. Фото 24 канал

Класична закуска на новий лад

Святковий стіл важко уявити без класичних салатів. Ми вже ділилися рецептом "Київського" салату, а тепер розповімо, як приготувати "Білочку" — пікантну, ароматну та дуже ситну закуску.

Костянтин Грубич у своєму відео показав, як приготувати цей салат в оригінальній формі "їжачок", але й класичний рецепт "Білочки" — це завжди безпрограшний варіант.

Інгредієнти:

  • Плавлені сирки — 3 шт
  • Яйця — 2 шт
  • Часник — 3-4 зубці
  • Майонез — до смаку
  • Твердий сир (для посипки кульок на "їжачки") — 50 г

Спосіб приготування:

  1. Твердий сир натираємо і відкладаємо на деякий час. Натираємо так само плавлені сирки. Щоб краще натирались, можна на 15 хвилин покласти в морозилку.
  2. Яйця відварюємо накруто. Охолоджуємо їх та чистимо від шкаралупи.
  3. На дрібну тертку натираємо часник. Його беремо до смаку, у рецепті — 3-4 зубці.
  4. Так само натираємо яйця. Заправляємо майонезом.
  5. Всі компоненти, крім твердого сиру, з’єднуємо в мисочці. Це вже готовий салат, однак можна його цікаво подати. Автор ролика радить скачати з них кульки та обваляти у твердому сирі.

Салат можна подавати як самостійну закуску (як на фото), а можна мастити його на хліб чи подавати в корзинках. Також ми розповідали, як приготувати апетитний одеський форшмак.

Теги:
#Сир #Салат #Часник #Закуска