Улюблений багатьма салат "Білочка": ароматна закуска всього з трьох інгредієнтів (відео)
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Класична закуска на новий лад
Святковий стіл важко уявити без класичних салатів. Ми вже ділилися рецептом "Київського" салату, а тепер розповімо, як приготувати "Білочку" — пікантну, ароматну та дуже ситну закуску.
Костянтин Грубич у своєму відео показав, як приготувати цей салат в оригінальній формі "їжачок", але й класичний рецепт "Білочки" — це завжди безпрограшний варіант.
Інгредієнти:
- Плавлені сирки — 3 шт
- Яйця — 2 шт
- Часник — 3-4 зубці
- Майонез — до смаку
- Твердий сир (для посипки кульок на "їжачки") — 50 г
Спосіб приготування:
- Твердий сир натираємо і відкладаємо на деякий час. Натираємо так само плавлені сирки. Щоб краще натирались, можна на 15 хвилин покласти в морозилку.
- Яйця відварюємо накруто. Охолоджуємо їх та чистимо від шкаралупи.
- На дрібну тертку натираємо часник. Його беремо до смаку, у рецепті — 3-4 зубці.
- Так само натираємо яйця. Заправляємо майонезом.
- Всі компоненти, крім твердого сиру, з’єднуємо в мисочці. Це вже готовий салат, однак можна його цікаво подати. Автор ролика радить скачати з них кульки та обваляти у твердому сирі.
Салат можна подавати як самостійну закуску (як на фото), а можна мастити його на хліб чи подавати в корзинках. Також ми розповідали, як приготувати апетитний одеський форшмак.