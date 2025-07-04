Не тільки парковка у затінку: 5 порад, які допоможуть запобігти нагріванню авто у спеку
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Спека вже набирає обертів
Спекотна погода може перетворити салон авто на справжню сауну. Щоб уникнути перегріву та зробити поїздки комфортнішими, дізнайтесь про прості поради.
Щоб не "зваритись" в авто в спекотну погоду, потрібно дотримуватись певних правил. Про них розповіли в Uaportal.
Сонцезахисні шторки — ваш перший захист
Встановлюйте захисні екрани на лобове та бокові вікна. Вони блокують прямі сонячні промені й знижують температуру в салоні навіть під час стоянки.
Паркуйтеся в затінку
Намагайтеся обирати місця під деревами, біля стін або під накриттям. Це зменшує рівень нагрівання автомобіля просто неба.
Залишайте невелику щілину у вікнах
Якщо залишаєте авто на тривалий час, злегка напіввідкриті вікна або люк (за умови безпеки) допоможуть виводити гаряче повітря й не допустити критичного перегріву всередині.
Провітрюйте перед поїздкою
Відчиніть двері на кілька хвилин, перш ніж сідати в авто. Це дозволить гарячому повітрю швидко вийти. Після цього вмикайте вентилятор на максимум — так охолодження піде швидше.
Вибирайте світлі чохли для сидінь
Темні сидіння сильно нагріваються. Захисні накидки або чохли світлих тонів допоможуть зменшити поглинання тепла та зберегти прохолоду в салоні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як запобігти прилипанню одягу до тіла під час спеки.