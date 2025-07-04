Не тільки парковка у затінку: 5 порад, які допоможуть запобігти нагріванню авто у спеку

Спека вже набирає обертів

Спекотна погода може перетворити салон авто на справжню сауну. Щоб уникнути перегріву та зробити поїздки комфортнішими, дізнайтесь про прості поради.

Щоб не "зваритись" в авто в спекотну погоду, потрібно дотримуватись певних правил. Про них розповіли в Uaportal.

Сонцезахисні шторки — ваш перший захист

Встановлюйте захисні екрани на лобове та бокові вікна. Вони блокують прямі сонячні промені й знижують температуру в салоні навіть під час стоянки.

Паркуйтеся в затінку

Намагайтеся обирати місця під деревами, біля стін або під накриттям. Це зменшує рівень нагрівання автомобіля просто неба.

Залишайте невелику щілину у вікнах

Якщо залишаєте авто на тривалий час, злегка напіввідкриті вікна або люк (за умови безпеки) допоможуть виводити гаряче повітря й не допустити критичного перегріву всередині.

Провітрюйте перед поїздкою

Відчиніть двері на кілька хвилин, перш ніж сідати в авто. Це дозволить гарячому повітрю швидко вийти. Після цього вмикайте вентилятор на максимум — так охолодження піде швидше.

Вибирайте світлі чохли для сидінь

Темні сидіння сильно нагріваються. Захисні накидки або чохли світлих тонів допоможуть зменшити поглинання тепла та зберегти прохолоду в салоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як запобігти прилипанню одягу до тіла під час спеки.