Не купуйте майонез, поки не дізнаєтеся це. Який краще не їсти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Його використовують для салатів та намащують на хліб
Майонез є дуже популярним соусом в Україні, його їдять практично в кожному домі. Але важливо правильно обирати його, адже деякі види можуть бути шкідливими.
"Телеграф" розповідає, на що орієнтуватися при виборі майонезу. Майонез не є найкращим вибором з погляду здорового харчування. Насамперед через високу калорійність та вміст жиру. Також майонез, що продається в магазинах часто містить консерванти та різні добавки. Він буває звичайним чи зі зниженим вмістом олії.
Низькокалорійний майонез — переваги та недоліки
Низькокалорійний майонез — це майонез зі зниженим вмістом жирів та калорій порівняно з традиційним. В ньому менше жиру — 15-30% замість 67-80%. Зазвичай його виробляють з використанням меншої кількості олії. Плюс в меншій кількості калорій — приблизно вдвічі (250-300 ккал проти 600-700 ккал на 100 г).
Але й протилежний бік — зазвичай у "легкому" майонезі більше загущувачів для досягнення консистенції. Також в ньому більше стабілізаторів для запобігання розшаруванню та іноді цукру, щоб смак був більш насиченим. В більшості випадків склад такого майонезу менш натуральний порівняно з класичним.
Як обрати якісний майонез
Уникайте дешевого майонезу з сумнівним складом. Він має бути однорідної консистенції. Білого, жовтуватого кольору. Запах — приємний, без кислинки.
Вивчайте етикетку — склад має бути простим: олія, яйця, оцет/лимонний сік, гірчиця, сіль. Проте в більшості зразків для продовження терміну придатності присутні консерванти. Намагайтеся обирати такий, де їх найменше.
Найкраще орієнтуватися на продукцію перевірених виробників з простим складом та коротким терміном придатності. Перевіряйте дату виготовлення — чим свіжіший, тим краще.
Раніше ми розповідали, як приготувати домашній майонез за дві хвилини та без сирих яєць. Також ми писали, чим можна замінити майонез — більш корисні замінники можна знайти у будь-якому супермаркеті.