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Не купуйте майонез, поки не дізнаєтеся це. Який краще не їсти

Автор
Олена Руденко
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Українці дуже люблять цей соус
Українці дуже люблять цей соус. Фото Freepik

Його використовують для салатів та намащують на хліб

Майонез є дуже популярним соусом в Україні, його їдять практично в кожному домі. Але важливо правильно обирати його, адже деякі види можуть бути шкідливими.

"Телеграф" розповідає, на що орієнтуватися при виборі майонезу. Майонез не є найкращим вибором з погляду здорового харчування. Насамперед через високу калорійність та вміст жиру. Також майонез, що продається в магазинах часто містить консерванти та різні добавки. Він буває звичайним чи зі зниженим вмістом олії.

Низькокалорійний майонез — переваги та недоліки

Низькокалорійний майонез — це майонез зі зниженим вмістом жирів та калорій порівняно з традиційним. В ньому менше жиру — 15-30% замість 67-80%. Зазвичай його виробляють з використанням меншої кількості олії. Плюс в меншій кількості калорій — приблизно вдвічі (250-300 ккал проти 600-700 ккал на 100 г).

Салат з майонезом
В Україні люблять "майонезні" салати

Але й протилежний бік — зазвичай у "легкому" майонезі більше загущувачів для досягнення консистенції. Також в ньому більше стабілізаторів для запобігання розшаруванню та іноді цукру, щоб смак був більш насиченим. В більшості випадків склад такого майонезу менш натуральний порівняно з класичним.

Як обрати якісний майонез

Уникайте дешевого майонезу з сумнівним складом. Він має бути однорідної консистенції. Білого, жовтуватого кольору. Запах — приємний, без кислинки.

Вивчайте етикетку — склад має бути простим: олія, яйця, оцет/лимонний сік, гірчиця, сіль. Проте в більшості зразків для продовження терміну придатності присутні консерванти. Намагайтеся обирати такий, де їх найменше.

Найкраще орієнтуватися на продукцію перевірених виробників з простим складом та коротким терміном придатності. Перевіряйте дату виготовлення — чим свіжіший, тим краще.

Раніше ми розповідали, як приготувати домашній майонез за дві хвилини та без сирих яєць. Також ми писали, чим можна замінити майонез — більш корисні замінники можна знайти у будь-якому супермаркеті.

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#Продукти #Майонез #Якість