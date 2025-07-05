Хвороби, бідність, конфлікти - все це про одну річ в побуті. Чого краще позбутись прямо зараз

Дещо в будинку краще не тримати

Віник є майже у кожного вдома і він здається звичайним предметом побуту. Але в українській культурі він має потужне символічне значення і може приносити біду в сім'ю.

Наші предки ставилися до нього з особливою обережністю, вважаючи, що старий, зношений віник може стати джерелом негараздів у домі — накопичує хвороби, викликає конфлікти та перекриває шлях до багатства. Про це повідомив "Телеграф".

Віник — не просто знаряддя, а захисник оселі

У традиціях предків віник сприймали не як звичайний предмет, а як символічний оберіг дому. Він мав силу "вимітати" з житла все недобре — від хвороб до злиднів. Проте коли віник зношується, він нібито втрачає свою позитивну енергетику й починає накопичувати на собі негатив.

Старий віник — джерело сварок в домі

Згідно з прикметами, використаний і зношений віник вважається носієм витраченого щастя. Якщо тримати його в оселі занадто довго, можна зіткнутися з конфліктами в родині.

Поламаний віник — сигнал про можливі грошові негаразди

Старий або зламаний віник, який лежить у коморі чи за шафою, у народному уявленні "забруднює" енергетичний простір дому. Це може перекрити шлях до багатства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може сокира накликати біду на ваш дім.