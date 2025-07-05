Ці яблука шкодять більше, ніж допомагають: як правильно вибирати фрукт у магазині

За допомогою цих 4 простих правил ви забудете про неякісні яблука

Про користь яблук знають усі, але не кожен замислюється, що деякі сорти мають значно більше цінних речовин. Ба більше, спосіб зберігання теж впливає на те, скільки користі отримає організм.

Про це йдеться в матеріалі "24 каналу". Порівняти всі існуючі види яблук важко, адже у світі їх понад 7 тисяч. Проте всі вони мають спільні переваги: низька калорійність, багатий вміст клітковини, а також наявність фітонутрієнтів, таких як кверцетин (підтримує здоров’я серця) і кемпферол (допомагає виводити токсини з організму).

Дослідження підтверджують: регулярне вживання яблук може знизити рівень "поганого" холестерину в крові майже на 40% лише за один місяць. Втім, така ефективність частіше стосується сезонних домашніх плодів. Проте навіть у супермаркеті можна знайти корисні яблука — якщо знати, як їх правильно вибирати.

Як вибирати яблука в магазині

1. Великі — не завжди кращі

Надмірно великі яблука часто вирощуються з використанням хімічних добрив, які штучно накопичують вологу. Через це в плодах знижується вміст корисних речовин. Менші за розміром яблука можуть виявитися більш поживними.

2. Не ігноруйте шкірку

Саме в шкірці яблука зосереджено в 6-8 разів більше поліфенолів, ніж у м'якоті. Ці потужні антиоксиданти допомагають боротися зі старінням клітин і запальними процесами. Вибирайте сорти з товстішою шкіркою, наприклад, "Ред Делішес" або "Апорт".

Які яблука краще купувати в магазинах

3. Віддавайте перевагу червоним сортам

Насичений червоний колір яблук вказує на високий вміст антоціанів — поліфенолів, які зміцнюють серцево-судинну систему. Найбільша їх концентрація — у сортах "Ред Делішес".

4. Обирайте уважно та зберігайте правильно

Перед покупкою уважно огляньте плоди: темні плями чи пошкодження шкірки можуть свідчити про втрату якості. Принісши яблука додому, краще зберігати їх у холодильнику — за висновками німецьких вчених, у холоді яблука зберігають більше поліфенолів, ніж при кімнатній температурі.

Висновок: яблука — це не лише смачний перекус, а й джерело потужних антиоксидантів. Якщо вибирати їх з розумом, користь від них зросте в рази.

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