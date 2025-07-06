Гіркі огірки можна виправити: простий спосіб врятувати урожай

Огірки гіркнуть через стрес. Розповідаємо, як допомогти рослинам

Гіркий смак огірків — не рідкість навіть для досвідченого господаря чи господині. Цю проблему можна вирішити простими способами, якщо знати причини появи гіркоти.

Досвідчені дачники радять дотримуватися кількох правил поливу та догляду за рослинами. Правильний підхід до вирощування допоможе отримати смачний урожай без неприємного присмаку.

Чому огірки гіркнуть

Основна причина гіркоти — стрес, який відчуває рослина. Коли огірки страждають від нестачі води, різких перепадів температури або поганого освітлення, вони виробляють речовину кукурбітацин. Саме ця сполука надає плодам неприємного гіркого смаку.

Недостатнє поливання особливо небезпечне під час формування плодів. Якщо земля пересихає, рослина намагається захистити себе і починає виробляти гіркі речовини. Також проблему може спричинити занадто щільна посадка огірків або використання старого насіння.

Народні методи боротьби з гіркотою

Огірки - фото "Телеграф"

Досвідчені городники рекомендують поливати огірки тільки теплою водою. Холодна вода з криниці або водопроводу може викликати стрес у рослин. Воду краще відстоювати на сонці протягом дня, щоб вона нагрілася.

Ще один народний спосіб — мульчування ґрунту навколо кущів. Сіно, солома або трава допомагають зберегти вологу в землі. Такий захист не дає грунту пересихати навіть у спекотні дні.

Підживлення огірків також впливає на їх смак. Народні майстри радять поливати рослини розчином деревної золи раз на тиждень. На відро води беруть склянку золи і настоюють добу.

Правильний полив огірків

Як вирощують огірки - фото "Телеграф"

Поливати огірки потрібно регулярно, але не заливати. Земля повинна бути вологою, але не мокрою. Краще поливати рідко, але рясно, ніж часто і по трохи.

Найкращий час для поливу — рання ранок або вечір після заходу сонця. Вода не повинна потрапляти на листя, тому що це може викликати грибкові хвороби. Поливати слід під корінь або в борозенки між рядами.

Влітку огірки поливають через день, а в прохолодну погоду — рідше. Головне правило — не допускати пересихання земляного кому. Якщо земля тріскається, рослини точно будуть гіркими.

Вибір правильних сортів допоможе уникнути проблем з гіркотою. Сучасні гібриди зазвичай менш схильні до накопичення кукурбітацину. Такі сорти краще переносять стресові ситуації.

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