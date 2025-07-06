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Неможливо триматись за кермо, бо воно гаряче? Є один простий лайфхак, який спасе ваші руки у спеку

Автор
Марина Бондаренко
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Що робити, якщо кермо гаряче у спеку
Що робити, якщо кермо гаряче у спеку. Фото Відкриті джерела

Цей лайфхак точно спасе у спеку

Під час спеки авто перетворюється у лазню і триматись за кермо у такому випадку буде просто неможливо. Якщо ви забули накрити лобове скло сонцезахисними екранами чи не поставили авто у затінок, то є лайфхак, який допоможе швиденько охолодити кермо.

Інтернет-видання Pixel Inform поділилося перевіреним методом охолодження автомобіля, який не потребує купівлі дорогих ґаджетів або спеціальних пристроїв. Все, що знадобиться — це кілька простих речей.

Що потрібно

  • махровий рушник або серветка з мікрофібри;
  • пляшка з водою з розпилювачем (доступна в магазинах побутової хімії чи автоаксесуарів).
Як охолодити кермо у спеку
Якщо салон авто темного кольору, то він швидше нагріється

Пізніше треба:

  1. Злегка змочити рушник, щоб він залишався вологим, але з нього не крапала вода;
  2. Обережно протерти ним розігріті деталі — кермо, сидіння, важіль перемикання передач;
  3. Дати волозі випаруватися — саме цей процес забезпечує ефективне охолодження поверхонь, адже при випаровуванні вода поглинає тепло.

Цей лайфхак базується на природному принципі: випаровування води знижує температуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко охолодити салон автомобіля без кондиціонера.

Теги:
#Спека #Кермо #Авто