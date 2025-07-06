Неможливо триматись за кермо, бо воно гаряче? Є один простий лайфхак, який спасе ваші руки у спеку

Цей лайфхак точно спасе у спеку

Під час спеки авто перетворюється у лазню і триматись за кермо у такому випадку буде просто неможливо. Якщо ви забули накрити лобове скло сонцезахисними екранами чи не поставили авто у затінок, то є лайфхак, який допоможе швиденько охолодити кермо.

Інтернет-видання Pixel Inform поділилося перевіреним методом охолодження автомобіля, який не потребує купівлі дорогих ґаджетів або спеціальних пристроїв. Все, що знадобиться — це кілька простих речей.

Що потрібно

махровий рушник або серветка з мікрофібри;

пляшка з водою з розпилювачем (доступна в магазинах побутової хімії чи автоаксесуарів).

Якщо салон авто темного кольору, то він швидше нагріється

Пізніше треба:

Злегка змочити рушник, щоб він залишався вологим, але з нього не крапала вода; Обережно протерти ним розігріті деталі — кермо, сидіння, важіль перемикання передач; Дати волозі випаруватися — саме цей процес забезпечує ефективне охолодження поверхонь, адже при випаровуванні вода поглинає тепло.

Цей лайфхак базується на природному принципі: випаровування води знижує температуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко охолодити салон автомобіля без кондиціонера.