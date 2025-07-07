Бюджетний термос з пляшки. Що зробити, аби якнайдовше насолоджуватись прохолодною водою
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Знадобиться лише пляшка
У розпал літа, коли температура впевнено тримається вище +30°C, холодна вода стає справжнім порятунком. Але пляшка, яку щойно купили в магазині, нагрівається за кілька хвилин на сонці.
Українська блогерка Діана Головець поділилася у TikTok простим лайфхаком, як зробити так, щоб вода залишалася холодною набагато довше, не використовуючи термос і спеціальний посуд.
Як зробити простий термос, щоб вода довше була холодною
- Налийте воду у пластикову пляшку — лише наполовину;
- Закрутіть кришку та покладіть її в морозильну камеру;
- Після того, як вода замерзне, долийте другу половину — звичайну прохолодну воду.
Такий простий трюк дозволить насолоджуватися холодною водою протягом кількох годин і точно врятує вас від спраги. Але будьте обережними, адже сильно холодна вода може навпаки зашкодити організму.
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