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Бюджетний термос з пляшки. Що зробити, аби якнайдовше насолоджуватись прохолодною водою

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
У спеку завжди хочеться пити Новина оновлена 07 липня 2025, 14:26
У спеку завжди хочеться пити. Фото Колаж "Телеграфу"

Знадобиться лише пляшка

У розпал літа, коли температура впевнено тримається вище +30°C, холодна вода стає справжнім порятунком. Але пляшка, яку щойно купили в магазині, нагрівається за кілька хвилин на сонці.

Українська блогерка Діана Головець поділилася у TikTok простим лайфхаком, як зробити так, щоб вода залишалася холодною набагато довше, не використовуючи термос і спеціальний посуд.

Як зробити простий термос, щоб вода довше була холодною

  1. Налийте воду у пластикову пляшку — лише наполовину;
  2. Закрутіть кришку та покладіть її в морозильну камеру;
  3. Після того, як вода замерзне, долийте другу половину — звичайну прохолодну воду.

Такий простий трюк дозволить насолоджуватися холодною водою протягом кількох годин і точно врятує вас від спраги. Але будьте обережними, адже сильно холодна вода може навпаки зашкодити організму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, одяг з якого матеріалу краще носити влітку. Однак якщо такого одягу немає, то є поради, які допоможуть запобігти його прилипанню до тіла і забезпечать комфортне перебування на вулиці.

Теги:
#Вода #Спека #Лайфхак #Термос