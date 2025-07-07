Бюджетний термос з пляшки. Що зробити, аби якнайдовше насолоджуватись прохолодною водою

Знадобиться лише пляшка

У розпал літа, коли температура впевнено тримається вище +30°C, холодна вода стає справжнім порятунком. Але пляшка, яку щойно купили в магазині, нагрівається за кілька хвилин на сонці.

Українська блогерка Діана Головець поділилася у TikTok простим лайфхаком, як зробити так, щоб вода залишалася холодною набагато довше, не використовуючи термос і спеціальний посуд.

Як зробити простий термос, щоб вода довше була холодною

Налийте воду у пластикову пляшку — лише наполовину; Закрутіть кришку та покладіть її в морозильну камеру; Після того, як вода замерзне, долийте другу половину — звичайну прохолодну воду.

Такий простий трюк дозволить насолоджуватися холодною водою протягом кількох годин і точно врятує вас від спраги. Але будьте обережними, адже сильно холодна вода може навпаки зашкодити організму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, одяг з якого матеріалу краще носити влітку. Однак якщо такого одягу немає, то є поради, які допоможуть запобігти його прилипанню до тіла і забезпечать комфортне перебування на вулиці.