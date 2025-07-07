"Джон Сноу та повний фешн". Військовий розбурхав TikTok під трендову музику (відео)

Відео знято під вірусний трек "Dame Un Grrr"

Українські військові навіть на фронті не втрачають почуття гумору. Адже у мережі завірусився досить кумедний ролик, де військовий показав, як "треба вдягатись", коли ти не на фронті.

Відповідне відео опублікував сучасний український письменник, судово-медичний експерт та військовий Дмитро Палій. Його ролик набрав тисячі переглядів та сотні коментарів.

На відео Палій показує, як військові розуміють фразу командира "Під час вилазок у місто не виділятись, носити цивільне". Палій показав, що, до прикладу, можна вдіти шубу з хутра без рукавів та з великим капюшоном. А доповнити образ обов'язково слід не менш стильними окулярами. Все це було зроблено під трендову пісню "Dame Un Grrr", яка зараз віруситься у мережі.

Зауважимо, що відео несе виключно гумористичний характер, а автор не мав на меті когось образити чи принизити. До слова, у коментарях чимало користувачів оцінили такий гумор і зазначили, що шубка трошки великувата. Були і ті, хто писали про гарну форму військового. Окрім цього, ця шуба нагадує вбрання одного з головних героїв серіалу "Гра престолів" Джона Сноу.

Для довідки

Дмитро Палій — судмедексперт, який служить у ЗСУ. Він також український письменник, про що неодноразово розповідав. У 2023 році Палій презентував новий гостросоціальний психологічний трилер "Мрії мертвого метелика", а у 2022 він написав та видав детективний роман "Порожній пазл".

Дмитро Палій

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