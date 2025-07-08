Для цих предметів авто у спеку може стати мікрохвильовкою. Що не можна залишати в салоні
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Спека може наробити біди
У літню спеку авто може перетворитися на пастку не лише для людей чи тварин, а й для речей. Навіть якщо на вулиці "лише" +30°C, температура в закритому автомобілі може підскочити значно вище, і це вже небезпечно для деяких предметів, які залишаться в салоні.
Як повідомляє видання "Автопілот", залишати певні речі в салоні авто влітку — небезпечно. Деякі з них можуть вибухнути, інші — втратити свої властивості або стати токсичними.
Ось п’ять категорій речей, які не можна залишати в автомобілі під сонцем:
- Аерозолі. Дезодоранти, засоби для чищення, лаки — будь-який спрей в металевому балончику при нагріванні розширюється і може вибухнути;
- Газовані напої. Банки з колою чи енергетиками при перегріві здатні "вистрелити", створюючи ризик пошкодження оббивки;
- Гаджети. Телефони, планшети, ноутбуки не переносять високих температур. Вони можуть вийти з ладу, а акумулятори — загорітись;
- Електронні сигарети та вейпи. Літієві батареї в умовах спеки — справжній ризик. При перегріванні вони можуть протекти або вибухнути;
- Медикаменти. Більшість ліків втрачає ефективність при температурі вище +25°C.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є один простий лайфхак, який допоможе швидко охолодити кермо в авто.