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Латте окремо, стакан окремо: українців обурили драконівські ціни відпочинку на Світязі (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Туризм на Світязі розвивається так само стрімко, як і зростають ціни Новина оновлена 08 липня 2025, 16:27
Туризм на Світязі розвивається так само стрімко, як і зростають ціни. Фото Колаж "Телеграф"

Відпочиваючий показав чек на Світязі та викликав бурхливу дискусію

Світязь – популярне місце відпочинку серед українців із чистими озерами та гарною природою. В останні роки туризм там тільки розвивається, однак і ціни стрімко летять вгору, враховуючи попит серед відпочиваючих.

"Телеграф" розповість про ситуацію на відпочинку на Світязі, яка викликала бурхливу дискусію у соцмережах.

Один із користувачів опублікував у Facebook пост, у якому розповів про свій відпочинок на Світязі, показав ціни на оренду житла та стаканчик латте у місцевому закладі. Ця публікація обурила українців, проте не все так однозначно.

Так, на одному з фото користувач показав свій чек за латте, де порахувано окремо вартість самого напою — 90 грн., і окремо ціна стакана — 5 грн. У сумі вийшло 95 гривень.

відпочинок на Світязі
Чек за латте на Світязі

Той факт, що латте вже рахують окремо від стаканчика, розбурхав українців у коментарях:

відпочинок на Світязі, ціни
Користувачі обурені цінами на латте на Світязі

Також користувач показав скріншот нібито із сайту для бронювання будиночків для відпочинку на Світязі. Там зазначено, що оренда житла на 4 спальні з 5 ліжками на одну добу коштуватиме 48 300 гривень.

оренда житла на Світязі
Ціна оренди будинку на Світязі

Така ціна викликала обурення та недовіру у користувачів, а ті, хто нещодавно відпочивав саме в цьому місці, зазначають, що на сайті ймовірно помилка, і оренда коштує 2000-4500 гривень за добу. Також багато користувачів заявили, що за ці гроші можна тиждень відпочивати на морі в Туреччині або десь у Європі.

оренда житла на Світязі
Користувачі обурені цінами на оренду житла на Світязі

Раніше "Телеграф" розповідав, як потрапити до єдиного в Україні музею мініатюр і скільки коштують квитки. Там понад 20 замків-експонатів зібрано в одній локації.

Теги:
#Туризм #Відпочинок #Світязь