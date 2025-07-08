Латте окремо, стакан окремо: українців обурили драконівські ціни відпочинку на Світязі (фото)

Відпочиваючий показав чек на Світязі та викликав бурхливу дискусію

Світязь – популярне місце відпочинку серед українців із чистими озерами та гарною природою. В останні роки туризм там тільки розвивається, однак і ціни стрімко летять вгору, враховуючи попит серед відпочиваючих.

"Телеграф" розповість про ситуацію на відпочинку на Світязі, яка викликала бурхливу дискусію у соцмережах.

Один із користувачів опублікував у Facebook пост, у якому розповів про свій відпочинок на Світязі, показав ціни на оренду житла та стаканчик латте у місцевому закладі. Ця публікація обурила українців, проте не все так однозначно.

Так, на одному з фото користувач показав свій чек за латте, де порахувано окремо вартість самого напою — 90 грн., і окремо ціна стакана — 5 грн. У сумі вийшло 95 гривень.

Чек за латте на Світязі

Той факт, що латте вже рахують окремо від стаканчика, розбурхав українців у коментарях:

Користувачі обурені цінами на латте на Світязі

Також користувач показав скріншот нібито із сайту для бронювання будиночків для відпочинку на Світязі. Там зазначено, що оренда житла на 4 спальні з 5 ліжками на одну добу коштуватиме 48 300 гривень.

Ціна оренди будинку на Світязі

Така ціна викликала обурення та недовіру у користувачів, а ті, хто нещодавно відпочивав саме в цьому місці, зазначають, що на сайті ймовірно помилка, і оренда коштує 2000-4500 гривень за добу. Також багато користувачів заявили, що за ці гроші можна тиждень відпочивати на морі в Туреччині або десь у Європі.

Користувачі обурені цінами на оренду житла на Світязі

Раніше "Телеграф" розповідав, як потрапити до єдиного в Україні музею мініатюр і скільки коштують квитки. Там понад 20 замків-експонатів зібрано в одній локації.