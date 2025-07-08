Як перетворити балкон на розкішний сад: 5 правил від квіткових дизайнерів

Іноді варто порушити правила, щоб отримати несподіваний результат

Невеликий балкон може здаватися несуттєвим місцем, але при правильному підході він здатний перетворитися на затишний та зелений оазис. Головне — відмовитись від ідеї, що обмежена площа — це обмежені можливості.

Своїми секретами облаштування саду на балконі поділилися дизайнери Chelsea Flower Show. Деякі їхні поради руйнують стереотипи.

Кожен сантиметр має значення

Під час проєктування невеликих просторів необхідно враховувати та детально розглядати кожен сантиметр. Зверніть увагу на те, як ви використовуєте простір, куди падає сонце, які області можна використовувати для зберігання, а які — для меблів. Також розгляньте вид зсередини вашого будинку. М’яка зелень біля балконних дверей створює плавний, привабливий перехід.

Рослини можуть пом’якшувати та руйнувати кордони

Почніть свій сад із приміщення, використовуючи кімнатні рослини біля порога балконного саду. Це розширить простір та пом’якшить межі між двома зонами, створивши більший простір. Великі рослини можуть повністю приховати такі перепони, як стіни чи перила, відкриваючи простір. Якщо у вас є великий контейнер зі справді великим кущем, ви можете приховати стіну. Це створить ілюзію того, що сад більше, ніж він є насправді.

Чим більше, тим краще

Можна помилково припустити, що великі контейнери та рослини слід зберегти для великих просторів. Однак, маленьке дерево може перетворити крихітний простір, додавши висоти та характеру. Це також відмінний вибір для мешканців міста завдяки своїй високій стійкості до забруднення.

Сад або балкон невеликого розміру можуть виграти від великих контейнерів, дозволяючи компонувати в ньому різні рослини. Одне велике кашпо має кращий вигляд ніж багато маленьких.

Гра розміру та кольору

Ви можете розташувати свої кашпо так, щоб можна було створювати різні по висоті композиції. Наприклад, посадити папороть, а під нею – невелику тіньовитривалу рослину.

Контейнери також добре підходять для створення ефекту кольору. Наприклад, один контейнер може бути повністю заповнений фіолетовими рослинами, а інший – помаранчевими.

Як продовження будинку

Маленький сад або балкон має унікальну якість відчуття додаткової кімнати — чого не може запропонувати великий відкритий простір. Щоб дійсно скористатися цією перевагою, почніть ставитися до нього як до продовження вашого будинку, чи то за допомогою полиць, чи кольору.

Раніше ми розповіли, чому потрібно тричі подумати, перш ніж обрати французький балкон. За красивою назвою може ховатися перелік проблем, з якими стикаються власники подібних конструкцій.