Так баклажани ви ще точно не готували: ТікТок підкорив смішний рецепт (відео)
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Такий рецепт смажених баклажанів вас точно здивує
Якщо ви думали, що бачили все — цей "спосіб" приготування баклажанів вас точно вразить. Блогерка насмішила мережу відео, на якому приготувала баклажан у вигляді чоловічої туфлі.
На "баклажанному" взутті є всі деталі — невисокий підбор, шнурівки, "шви" і навіть вказаний розмір. Таке відео опублікувала у TikTik користувачка Ксенія.
На перший погляд, це звичайний чоловічий черевик, а коли придивляєшся, стає зрозуміло, що він повністю виготовлений з баклажана. Видно кожну деталь взуття, і навіть його "розмір". На ролику до "черевика" додають приправи і збираються його смажити.
Користувачів такий нестандартний рецепт неабияк насмішив. Ролик за дві доби набрав 80 тисяч лайків і 870 тисяч переглядів.
Таким способом ви ще точно не готували і не куштували баклажани. Коли традиційна кухня переплітається з креативом — виходить контент, який хочеться переглядати багато разів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що одесит намагався втекти із квартири нестандартним способом. Однак його спіткала лиха доля — він невдало стрибнув та добряче приклався головою.