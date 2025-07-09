Так баклажани ви ще точно не готували: ТікТок підкорив смішний рецепт (відео)

Такий рецепт смажених баклажанів вас точно здивує

Якщо ви думали, що бачили все — цей "спосіб" приготування баклажанів вас точно вразить. Блогерка насмішила мережу відео, на якому приготувала баклажан у вигляді чоловічої туфлі.

На "баклажанному" взутті є всі деталі — невисокий підбор, шнурівки, "шви" і навіть вказаний розмір. Таке відео опублікувала у TikTik користувачка Ксенія.

На перший погляд, це звичайний чоловічий черевик, а коли придивляєшся, стає зрозуміло, що він повністю виготовлений з баклажана. Видно кожну деталь взуття, і навіть його "розмір". На ролику до "черевика" додають приправи і збираються його смажити.

Користувачів такий нестандартний рецепт неабияк насмішив. Ролик за дві доби набрав 80 тисяч лайків і 870 тисяч переглядів.

Таким способом ви ще точно не готували і не куштували баклажани. Коли традиційна кухня переплітається з креативом — виходить контент, який хочеться переглядати багато разів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одесит намагався втекти із квартири нестандартним способом. Однак його спіткала лиха доля — він невдало стрибнув та добряче приклався головою.