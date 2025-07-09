Не їжте це, поки не перевірите: що приховує горох

Садівники та любителі свіжого гороху мають бути особливо пильними цього сезону

Споживання гороху з власного городу може приховувати неприємні сюрпризи. Варто перевіряти стручки, аби не побачити там червʼяків.

"Телеграф", посилаючись на дані штучного інтелекту розповість про це більш детальніше. А також, як вберегтись від несподіваної знахідки.

У стручках гороху можуть знаходитися личинки комах-шкідників, зокрема гороховки. Ці дрібні червоподібні створіння можуть потрапити всередину стручка ще на стадії росту рослини, що робить їх практично непомітними при поверхневому огляді.

Горох і його види

Тому варто дотримуватися простих правил:

Ретельно оглядайте кожен стручок перед споживанням.

перед споживанням. Шукайте дрібні отвори на поверхні стручків — це може свідчити про присутність шкідників.

на поверхні стручків — це може свідчити про присутність шкідників. Замочуйте горох у воді на 15-20 хвилин перед вживанням — це найефективніший спосіб виявити небажаних "гостей".

При замочуванні гороху в холодній воді личинки та інші шкідники зазвичай спливають на поверхню або покидають стручки. Це дозволяє легко їх виявити та видалити.

Для запобігання проблемі в майбутньому садівникам рекомендується:

Використовувати біологічні методи захисту рослин.

Регулярно оглядати посадки під час вегетаційного періоду.

Дотримуватися сівозміни.

Раніше "Телеграф" писав, який овоч може викликати неприємний запах і його слід уникати.