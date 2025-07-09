Рус

Не їжте це, поки не перевірите: що приховує горох

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Горох приховує неприємний сюрприз Новина оновлена 09 липня 2025, 08:17
Горох приховує неприємний сюрприз. Фото Колаж "Телеграф", freepik

Садівники та любителі свіжого гороху мають бути особливо пильними цього сезону

Споживання гороху з власного городу може приховувати неприємні сюрпризи. Варто перевіряти стручки, аби не побачити там червʼяків.

"Телеграф", посилаючись на дані штучного інтелекту розповість про це більш детальніше. А також, як вберегтись від несподіваної знахідки.

У стручках гороху можуть знаходитися личинки комах-шкідників, зокрема гороховки. Ці дрібні червоподібні створіння можуть потрапити всередину стручка ще на стадії росту рослини, що робить їх практично непомітними при поверхневому огляді.

Горох
Горох і його види

Тому варто дотримуватися простих правил:

  • Ретельно оглядайте кожен стручок перед споживанням.
  • Шукайте дрібні отвори на поверхні стручків — це може свідчити про присутність шкідників.
  • Замочуйте горох у воді на 15-20 хвилин перед вживанням — це найефективніший спосіб виявити небажаних "гостей".

При замочуванні гороху в холодній воді личинки та інші шкідники зазвичай спливають на поверхню або покидають стручки. Це дозволяє легко їх виявити та видалити.

Для запобігання проблемі в майбутньому садівникам рекомендується:

  • Використовувати біологічні методи захисту рослин.
  • Регулярно оглядати посадки під час вегетаційного періоду.
  • Дотримуватися сівозміни.

Раніше "Телеграф" писав, який овоч може викликати неприємний запах і його слід уникати.

Теги:
#Горох #Город #Черв-паразит