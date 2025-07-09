Не їжте це, поки не перевірите: що приховує горох
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Садівники та любителі свіжого гороху мають бути особливо пильними цього сезону
Споживання гороху з власного городу може приховувати неприємні сюрпризи. Варто перевіряти стручки, аби не побачити там червʼяків.
"Телеграф", посилаючись на дані штучного інтелекту розповість про це більш детальніше. А також, як вберегтись від несподіваної знахідки.
У стручках гороху можуть знаходитися личинки комах-шкідників, зокрема гороховки. Ці дрібні червоподібні створіння можуть потрапити всередину стручка ще на стадії росту рослини, що робить їх практично непомітними при поверхневому огляді.
Тому варто дотримуватися простих правил:
- Ретельно оглядайте кожен стручок перед споживанням.
- Шукайте дрібні отвори на поверхні стручків — це може свідчити про присутність шкідників.
- Замочуйте горох у воді на 15-20 хвилин перед вживанням — це найефективніший спосіб виявити небажаних "гостей".
При замочуванні гороху в холодній воді личинки та інші шкідники зазвичай спливають на поверхню або покидають стручки. Це дозволяє легко їх виявити та видалити.
Для запобігання проблемі в майбутньому садівникам рекомендується:
- Використовувати біологічні методи захисту рослин.
- Регулярно оглядати посадки під час вегетаційного періоду.
- Дотримуватися сівозміни.
Раніше "Телеграф" писав, який овоч може викликати неприємний запах і його слід уникати.