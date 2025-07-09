В кімнаті стане значно прохолодніше. Як правильно наклеїти сонцезахисну плівку
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Якщо сонце палить, а в кімнаті дуже спекотно, то можна обійтись без кондиціонера. Є більш просте рішення — сонцезахисна дзеркальна або тонована плівка, яку можна самостійно наклеїти на вікна за пів години.
Такий лайфхак не лише знижує температуру в кімнаті на 3–5°C, а й зменшує вигоряння меблів та текстилю. "Телеграф" написав інструкцію, як її наклеїти.
Як наклеїти плівку на вікна покроково
- Підготуйте вікно. Очистіть скло від пилу, жиру, залишків мийних засобів. Добре протріть скло вологою ганчіркою;
- Змочіть скло мильним розчином. У пляшці з розпилювачем змішайте воду й трішки мила або шампуню — це дозволить легко пересувати плівку перед фінальною фіксацією;
- Зніміть захисний шар з плівки. Важливо: зволожуйте плівку під час процесу, щоб уникнути злипання;
- Наклейте плівку на скло. Починайте зверху вниз, поступово розгладжуючи шпателем або пластиковою карткою;
- Видавіть бульбашки й зайву воду. Рухайтеся від центру до країв. Потім залиште плівку на 24–48 годин.
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