В кімнаті стане значно прохолодніше. Як правильно наклеїти сонцезахисну плівку

Ви витратите на це 30 хвилин

Якщо сонце палить, а в кімнаті дуже спекотно, то можна обійтись без кондиціонера. Є більш просте рішення — сонцезахисна дзеркальна або тонована плівка, яку можна самостійно наклеїти на вікна за пів години.

Такий лайфхак не лише знижує температуру в кімнаті на 3–5°C, а й зменшує вигоряння меблів та текстилю. "Телеграф" написав інструкцію, як її наклеїти.

Як наклеїти плівку на вікна покроково

Підготуйте вікно. Очистіть скло від пилу, жиру, залишків мийних засобів. Добре протріть скло вологою ганчіркою; Змочіть скло мильним розчином. У пляшці з розпилювачем змішайте воду й трішки мила або шампуню — це дозволить легко пересувати плівку перед фінальною фіксацією; Зніміть захисний шар з плівки. Важливо: зволожуйте плівку під час процесу, щоб уникнути злипання; Наклейте плівку на скло. Починайте зверху вниз, поступово розгладжуючи шпателем або пластиковою карткою; Видавіть бульбашки й зайву воду. Рухайтеся від центру до країв. Потім залиште плівку на 24–48 годин.

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