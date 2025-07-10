Ніяких тріснутих помідорів. Ці прості поради врятують врожай томатів

Є кілька причин, чому лопаються помідори

Доволі часто навіть досвідчені фермери стикаються з проблемою тріщин на помідорах. Таке лихо може зіпсувати половину врожаю, адже тріснуті томати не можна консервувати.

"Телеграф" розповість, що робити, аби помідори не тріскались та чому це стається. Зауважимо, що на деякі фактори, на жаль, фермери не можуть вплинути.

Чому тріскаються томати

нерівномірний полив — через різкі зміни у вологості ґрунту, коли після тривалої посухи рясно поливають рослину, викликають швидке набирання вологи плодами. Внаслідок цього шкірка лопається.

— через різкі зміни у вологості ґрунту, коли після тривалої посухи рясно поливають рослину, викликають швидке набирання вологи плодами. Внаслідок цього шкірка лопається. різкі перепади температур — під час спеки шкірка помідорів стає щільною, а коли приходить похолодання вони починають активно рости. Внаслідок цього нееластична шкірка тріскається.

— під час спеки шкірка помідорів стає щільною, а коли приходить похолодання вони починають активно рости. Внаслідок цього нееластична шкірка тріскається. неправильна підгодівля — якщо удобрювати помідори рідше двох разів на місяць, використовувати нерозбавлені добрива без достатньої кількості мікроелементів, томат лопне.

— якщо удобрювати помідори рідше двох разів на місяць, використовувати нерозбавлені добрива без достатньої кількості мікроелементів, томат лопне. надмірне пасинкування — занадто інтенсивне видалення пасинків та верхівок кущів може призвести до надмірного накопичення вологи у плодах, що також сприяє їх розтріскуванню.

Тріснутий помідор

Що робити, щоб помідори не тріскалися

Навіть якщо певна кількість помідорів тріскається, все ще є можливість врятувати інші. Для цього слід провітрювати теплицю або зробити тінь для рослин на відкритому ґрунті. До прикладу, можна натягнути агроволокно чи іншу тканину у вигляді даху.

Поливайте рослини через день ввечері або вдень, але за сильного підсихання ґрунту — підпушіть його. Можна також промульчувати грядки соломою або скошеною травою — так ґрунт буде менше висихати, краще триматиме вологу і навіть певно/ мірою регулюватиме температуру.

Мульчування помідорів

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрювати томати, аби вони були великі і соковиті.