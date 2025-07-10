Не їжте ці овочі та фрукти з города, щоб не нашкодити собі. До чого тут сонце

Краще споживати ті продукти, які вирощувались в правильних умовах

Літня спека — сезон свіжих овочів і фруктів. Проте не варто купувати або споживати продукти, які довго пролежали на сонці, адже вони можуть втратити не лише корисні властивості, а й становити загрозу для здоров’я.

"Телеграф" розповість, чому овочі та фрукти, які лежали на сонці небезпечні для споживання. А також, чого слід уникати.

Варто зазначити, що під впливом прямого сонячного проміння в овочах та фруктах можуть активно розмножуватися бактерії, особливо якщо їх поверхня вже має механічні пошкодження. Це стосується, зокрема, персиків, томатів, полуниці, кавунів, кабачків та інших ніжних плодів.

Крім того, тривале перебування під ультрафіолетом сприяє руйнуванню вітамінів, особливо вітаміну C. Замість очікуваної користі організм отримує мінімум поживних речовин і максимум ризику. У деяких овочах (наприклад, картоплі) під впливом світла може навіть утворюватися соланін — токсична речовина, яка викликає отруєння. Ми про це вже розповідали, тому можете прочитати цю інформацію у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Небезпечні фрукти та овочі

Варто обирати овочі та фрукти, які зберігалися у тіні або прохолоді, а також ретельно мити їх перед вживанням. Купуйте продукти на перевірених ринках, де дотримуються умов зберігання. Відмовтеся від овочів та фруктів, які виглядають млявими, мають тріщини, плями або підозрілий запах.

Раніше "Телеграф" писав, який овоч може викликати неприємний запах.