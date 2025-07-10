Сало може підвести: 3 ознаки, як не купити несвіжий шмат на базарі
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Сало має бути м’яким, свіжим і без жовтизни. Розповідаємо, як відрізнити добрий шмат від зіпсованого
Один із улюблених та символічних продуктів для українців — сало. Вибрати якісний та свіжий шматок не складно, варто лише знати кілька правил.
Якість сала можна визначити за кольором, запахом, станом шкірки. Однак є й секрети, які дозволять обрати не тільки свіже, а найсмачніше сало у продавця чи то на ринку, чи то в магазині.
Як обрати свіже сало
Колір сала
Свіже сало біле або злегка рожеве. Якщо воно жовте — такого варто уникати. Якщо в салі є м'ясні прожилки, вони мають бути рожевими. Сірі — ознака залежаності.
Запах сала
Не бійтесь понюхати сало. Воно не має мати неприємного запаху.
Шкірка сала
Брудна шкірка з щетиною — одразу "стоп" при купівлі сала. Шкірка має бути чистою, світлою та без плям. Якщо вона дуже темна чи груба — сало могли чимось обробити.
Яке сало найсмачніше
Найкраща товщина для шматка сала — від 3 до 6 сантиметрів. Важливо, для чого потрібне сало. Ніжне, яке буде смачне і сирим, і солоним, і тушкованим — сало з боків чи спини. Якщо для запікання чи копчення потрібне жорсткіше сало, краще брати шмати з щоки та шиї.
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