У самому серці Карпат причаївся "Білий слон": що це за місце і як туди дістатися (фото)

Довгий час будівля не використовувалась і була у занедбаному стані

Глибинки українських Карпат приховують багато унікальних місць, серед яких величний замок Паланок та занедбана обсерваторія "Білий слон". Ця унікальна споруда вважається найбільшою високогірною будівлею в Україні, оскільки розташована на позначці понад 2000 м над рівнем моря.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає "Білий слон" і де саме знаходиться. Також ми дізналися історію обсерваторії та що з нею зараз.

Обсерваторія "Білий слон" — що відомо про будівлю

Мало хто знає, що у Карпатах на горі Піп Іван, яку ще називають "Чорна гора", височить унікальна архітектурна будова — обсерваторія "Білий слон". Її почали зводити понад 85 років тому, одразу після закінчення Першої світової війни, коли Івано-Франківська область входила до складу Польщі. За проєкт взялися польські архітектори.

Обсерваторію "Білий слон" будували польські архітектори

Саме будівництво проходило тяжко, оскільки камінь, цемент, дерево та інші матеріали доводилося підіймати на високу гору. Але в результаті "Білий слон" став не лише науковим бастіоном, а й мальовничим символом, захованим у туманних вершинах.

Обсерваторія була збудована понад 85 років тому

Будівля має два поверхи з боку східного схилу та п’ять поверхів із боку західного, всього в ньому 43 кімнати та 57 вікон. На нижніх поверхах розташовувалися житлові приміщення для персоналу, на верхніх — куполи з астрономічними та метеорологічними приладами.

Обсерваторія вела безперервні метеорологічні спостереження (температура, тиск, опади, сила вітру) та регулярні астрономічні дослідження (у тому числі космічних променів та атмосферних явищ).

Обсерваторія "Білий слон" знаходиться на "Чорній горі"

Свого часу "Білий слон" був серед найбільш значущих обсерваторій у світі (займав 2 місце у Європі). Але проіснувала вона лише рік.

Під час Другої світової війни споруду пограбували, а в післявоєнний період вона почала руйнуватися під впливом природи та за допомогою вандалів. Взимку занедбана будівля без даху та вікон, повністю обмерзла, справді була схожою на великого Білого слона.

Як виглядає обсерваторія "Білий слон"

Що зараз з обсерваторією "Білий слон"

Подарувати "друге життя" обсерваторії українсько-польська сторона вирішила у 2009 році, а через три роки ініціаторами відновлення було розпочато консервацію будівлі. У ній відреставрували стіни та дах.

У 2009 році розпочалася реставрація будівлі

Першими мешканцями оновленої обсерваторії "Білий слон" стали рятувальники. У невеликому приміщенні став цілодобово чергувати гірський рятувальний пост Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

В обсерваторії облаштували рятувальний пост ДСНС

У 2023 році Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Міністерство інвестицій та розвитку Республіки Польща спільно з рятувальними службами розпочали проєкт, який дозволив на 2/3 відремонтувати приміщення обсерваторії та придбати сучасне метеообладнання.

У 2024 році, завдяки польському гранту, на горі Піп Іван встановили сонячні батареї для автономізації посту еколого-кліматичного моніторингу МНЦ. Минулого року в обсерваторії також урочисто відкрили бібліотеку.

На горі Піп Іван встановили сонячні батареї

Після закінчення війни "Білий слон" може стати одним із найпопулярніших об’єктів для астротуризму в Україні. Чисте небо та відсутність міського засвічення роблять його ідеальним місцем для точних астрономічних спостережень, які надихнуть як науковців, так і туристів.

Обсерваторію "Білий слон" продовжують ремонтувати

Як дістатися до обсерваторії "Білий слон"

Потрапити в обсерваторію "Білий слон" найлегше із села Дземброня, проходячи через гору Вухатий Камінь чи Смотрич. Туди можна дістатися автобусом із селища Верховина. У міру набору висоти стежка йде в ліс і далі на хребет до обсерваторії "Білий Слон".

Також до гори Піп-Іван можна дійти із КПП "Шибен" через озеро Маричейка. Починається маршрут із прикордонного пункту у селі Шибене, далі йде стежка через ліс до долини Веснарка. Вгору стежкою від озера слід пройти 4,5 км і ви дістанетеся до "Білого слона".

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